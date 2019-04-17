Авто

Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения32CARS.ru 09:21

Японская компания презентовала на Нью-Йоркском мотор-шоу обновленный полноразмерный кроссовер Toyota Highlander. Экстерьер новинки получил общие стилистические решения с младшей моделью сегмента — RAV4. В основу модели легла новая платформа Toyota New Global Architecture (TNGA-K).
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
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Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

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Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
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Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет

Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет.
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Военный прокурор озвучил расценки на «слив» данных МВД Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, сколько в «незалежной» стоит доступ к закрытым базам данных правоохранительных и других государственных органов.
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Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20%

Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
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Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

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Кабриолеты Aurus принимают участие в репетиции парада Победы

В Министерстве обороны РФ подтвердили, что российские автомобили Aurus задействованы в подготовке к военному параду в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрии

Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.
Обновлено в 08:44
Технологии

В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик

Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Хоккей

Малкин, Кучеров, Василевский и Сергачёв вызваны в сборную России на ЧМ

Обновлено в 01:12
Происшествия

В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту

В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
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Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Общество

Мэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей

Ранее Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына, который учился в седьмом классе, за 2018 год в размере 409,3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Экономика

Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками

Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено в 07:22
Политика

Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33
Экономика

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Политика

Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.
Обновлено в 07:52
Игры

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Стали известны характеристики ЗРК С-350 «Витязь»

Обновлено вчера в 18:43
Политика

Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте

Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
Обновлено в 08:43
Политика

Путин прокомментировал возможность встречи в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин заявил, то ему ничего не известно о проведении в июне встречи в "нормандском" формате, отметив, что в его рабочем графике подобных встреч нет.
Обновлено в 09:20
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ

На встрече с западными журналистами Дерипаска, стоя на проходной завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, заявил о готовности уступить контроль в группе, передает Reuters.
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Происшествия

Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре

Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
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Бывший муж Илзе Лиепы не пускает их дочь за границу

Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск ПВО

Лидер Северной Кореи и верховный главнокомандующий вооруженными силами Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны страны.
Обновлено в 00:27
Политика

Украина вышла из соглашения СНГ по стандартизации вооружения

"Сегодня, 17 апреля, кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в сфере стандартизации вооружения и военной техники", - сказано в сообщении.
Обновлено в 06:26
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