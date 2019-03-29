Экономика

Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрдВедомости 02:56

Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
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Toyota вписалась в специнвестконтракт

Компания обещает вложить в РФ 20 млрд руб. "Тойота Мотор" подала заявку на заключение СПИК в Минпромторг, рассказали источники "Ъ" и подтвердили в Toyota.
Коммерсантъвчера в 18:24

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Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в 20 млрд руб

РБК01:54

Toyota подала заявку на специнвестконтракт

ФАН01:11

Заявку на специнвестконтракт подала Toyota

News.ruвчера в 23:04

Toyota вложит в производство в Петербурге 20 млрд рублей

АБНвчера в 23:47

Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд

Ведомости02:56

«Ъ»: Toyota подала заявку на подписание специального инвестиционного контракта

ТАССвчера в 21:59

Toyota вписалась в специнвестконтракт

Коммерсантъвчера в 18:24
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«Вашингтон» в 29-й раз в истории вышел в плей-офф НХЛ

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Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

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Анастасии Костенко сегодня исполнилось 25 лет. «Вице-мисс Россия» 2014 получила поздравление от мужа Дмитрия Тарасова.
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С апреля изменятся правила ОСАГО, пенсии и льготные товары

Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию.
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Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Политика

Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17

Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани

Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено в 03:34
Политика

США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

Роскачество подготовило новый ГОСТ на детские смеси

Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописало методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Музыка

Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии

Обновлено вчера в 13:30
Общество

Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля

В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

Обновлено в 00:22
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая

В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено в 01:31
Политика

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов

В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Происшествия

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщили РИА Новости в региональном филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:26
Экономика

Вторая очередь Богучанского алюминиевого завода запущена в рамках КЭФ

Обновлено в 02:17
Политика

Конгрессу представят отредактированную копию доклада Мюллера

Последний, изучив доклад, направил в Конгресс письмо, в котором говорилось, что признаков сговора команды Трампа с Москвой нет.
Обновлено в 00:28
Происшествия

В Хабаровске зарезали семью из трех человек

Обновлено в 03:35
Энергетика

Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта

Россия намерена выполнить свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта.
Обновлено в 03:22
Политика

Президенты США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне

Обновлено в 03:44
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие

В Госдуме оценили электромагнитное оружие Украины

28 марта украинская компания «Спецтехноэкспорт» заявляла о готовности особого электромагнитного оружия, способного выводить из строя радиотехнику и линии передачи данных, напоминает телеканал 360.
Обновлено вчера в 12:46
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
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