Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрдВедомости 02:56

Компания обещает вложить в РФ 20 млрд руб. "Тойота Мотор" подала заявку на заключение СПИК в Минпромторг, рассказали источники "Ъ" и подтвердили в Toyota.

с чего всё началось

Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.

Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд

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