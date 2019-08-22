Авто

Производство нового Toyota RAV4 стартует в России в октябреРоссийская газета 05:18

Компания Toyota объявила о том, что завод марки в Санкт-Петербурге прекращает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и запускает производство новой генерации модели 1 октября. Новый кроссовер дебютировал на автосалоне в Париже в сентябре 2018 года.
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