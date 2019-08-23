Авто
В России наладят выпуск обновленного кроссовера Toyota RAV4UfaTime.ru 15:22
В России с 1 октября наладят выпуск обновленного кроссовера Toyota RAV4. При этом завод японской компании в Санкт-Петербурге прекращает выпуск машины текущей для российского рынка генерации популярной модели. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
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