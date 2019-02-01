Авто
Toyota начала производство новых Corolla для РоссииРоссийская газета вчера в 17:01
На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения. Тех самых, что через некоторое время должны добраться до российского рынка. Благодаря этому факту стало окончательно понятно, как будут выглядеть "наши" Corolla.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 04:36, Ашберн
Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В Москве рухнул навес над входом в институт «Гидропроект»
В ночь на 1 февраля на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в институт «Гидропроект», сообщает телеканал «Москва 24».
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей
Трансграничная компания Google перевела на счет Роскомнадзора полмиллиона рублей - штраф за то, что IT-компания не выполнила требование законодательства для поисковых систем о подключении к реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Следившую за похищенной картиной Куинджи смотрителя уволили
Ранее в Третьяковке сообщили, что полотно вернулось на выставку. Картина выставлена под стеклом и сигнализацией.
Обновлено в 03:47
Экономика
«Яндекс.Еда» сделала доставку платной
По словам гендиректора "Яндекс.Еды" Максима Фирсова, платная доставка является необходимым этапом в развитии сервиса.
Обновлено в 02:00
Авто
Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
В Кизляре сгорел торговый центр
Экстренные службы сумели локализовать пожар в торговом центре в дагестанском Кизляре.
Обновлено в 01:10
Авто
Новый седан Subaru Legacy получит вертикальный тачскрин в стиле Tesla
Похожую архитектуру можно встретить в салонах автомобилей Tesla. Для удобства все иконки сгруппированы по трем функциональным блокам.
Обновлено в 00:50
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автошнуровкой
Обновлено вчера в 13:11
Транспорт
Автопарк каршеринга Москвы вырастет до 20 тыс. автомобилей в 2019 году
"Сегодня горожанам доступно почти 17 тысяч машин для аренды, а к концу года число автомобилей составит не менее 20 тысяч", - рассказал Максим Ликсутов.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В московском байк-центре «Ночных волков» случился пожар
Обновлено вчера в 21:20
Финансы
Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам
Сбербанк с 1 февраля повышает ставки по рублевым вкладам, а также запускает новый промовклад, говорится в релизе, распространенном пресс-службой Сбербанка.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Военные пробили затор на реке Бурея мощным взрывом
После очередного подрыва в районе реки Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где в начале декабря сошел оползень и обрушилась часть сопки, военным удалось разрушить появившуюся природную плотину.
Обновлено в 00:51
Транспорт
Власти Москвы опровергли создание платных полос на МКАД
Власти Москвы не намерены создавать платные выделенные полосы на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), о чем сообщалось в СМИ, так как это бессмысленно для безопасности и пропускной способности.
Обновлено в 01:52
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Роскомнадзор 4 февраля совершит выездную проверку в Apple в России
Роскомнадзор 4 февраля совершит выездную проверку в офисе Apple в России, в частности, проверит компанию на соблюдение закона о локализации персональных данных российских пользователей в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:00
Транспорт
«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс
«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Реставраторы раскрыли загадку темных пятен в гробнице Тутанхамона
Египтологи завершили реставрацию гробницы Тутанхамона и раскрыли природу таинственных "темных пятен" на ее стенах, мешавших реконструкции фресок.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Планировавшим теракты в Москве боевикам ИГ вынесли приговор
Боевики «Исламского государства»*, которые планировали серию терактов в Москве, осуждены на сроки от 14 до 19 лет колонии.
Обновлено в 02:57
Общество
В «Ростелекоме» рассказали о работе сайта госуслуг
Портал государственных услуг РФ работал и работает в штатном режиме, однако в отдельные моменты времени пользователи могли получать сообщения о повышенной нагрузки сайта, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома".
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Башкирии перевернулся школьный автобус
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Кузбассе автобус столкнулся с локомотивом
Обновлено в 04:14
Происшествия
СК возбудил дело после гибели россиянина в украинской колонии
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели россиянина в украинской колонии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
Обновлено вчера в 15:08
Гаджеты
Лучшим смартфоном 2018 года в России назван Mate 20 Pro
Россияне приняли участие в опросе Hi-tech Mail.ru и назвали самые лучшие гаджеты ушедшего года, включая смартфоны.
Обновлено вчера в 14:02
Авто
Новый внедорожник KIA Mohave почти готов
Новинка, покрытая камуфляжем, очень напоминает внешностью дебютировавший на автосалоне в Детройте кроссовер Kia Telluride, но под маскировкой угадываются черты модели Mohave.
Обновлено вчера в 01:17