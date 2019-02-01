Авто
Toyota начала производство новых Corolla для РоссииРоссийская газета вчера в 17:01
На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения. Тех самых, что через некоторое время должны добраться до российского рынка. Благодаря этому факту стало окончательно понятно, как будут выглядеть "наши" Corolla.
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с чего всё началось
Как пишет портал Ototeknikveri, в церемонии запуска конвейера приняли участие не только топ-менеджеры Toyota Motor Europe и региональные чиновники, но и вице-президент Турции Фуат Октай, а также сразу два министра.Российская газетавчера в 17:01
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Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В Кизляре загорелся торговый центр
Трехэтажный торговый комплекс горит в пятницу в центре дагестанского Кизляра, сообщила РИА Новости представитель городской администрации.
Обновлено в 00:30
Общество
Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей
Google оплатил штраф в 500 тысяч рублей, который назначил Роскомнадзор за отказ компании от фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено в 02:55
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО
Обновлено вчера в 05:27
Авто
Новый седан Subaru Legacy получит тачскрин в стиле Tesla
Компания Subaru уже на следующей неделе, 7 февраля, на мотор-шоу в Чикаго представит новое поколение седана Legacy.
Обновлено в 01:12
Транспорт
Автопарк каршеринга Москвы вырастет до 20 тыс. автомобилей в 2019 году
"Сегодня горожанам доступно почти 17 тысяч машин для аренды, а к концу года число автомобилей составит не менее 20 тысяч", - рассказал Максим Ликсутов.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Военные пробили протоку в обвале на реке Бурея
Военнослужащие сводного отряда Минобороны пробили протоку в обвале скальных пород на Бурейском водохранилище, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Похищенную картину Куинджи не вернут на выставку в Третьяковку
На записи, обнародованной МВД, видно, как около картины некоторое время стоял мужчина, который затем снял ее со стены и унес на глазах у других посетителей выставки.
Обновлено 28 января в 06:56
Происшествия
В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина - врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
СК возбудил дело после гибели россиянина в украинской колонии
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели россиянина в украинской колонии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 01:35
Экономика
«Яндекс.Еда» сделала доставку платной
По словам гендиректора "Яндекс.Еды" Максима Фирсова, платная доставка является необходимым этапом в развитии сервиса.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автошнуровкой
Обновлено вчера в 13:11
Финансы
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях
Последний раз Сбербанк повышал ставки по всей линейке рублевых вкладов в октябре прошлого года — на 0,15–0,5 процентного пункта.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В байк-центре «Ночных волков» произошел пожар
Обновлено в 02:32
Экономика
В России с 1 февраля проиндексирован ряд социальных выплат
В России с сегодняшнего дня размер ряда социальных выплат и компенсаций вырос на 4,3%, соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 00:32
Экономика
Россияне увеличили траты на АЗС и питание
Россияне стали тратить больше на АЗС, в супермаркетах и заведениях общепита.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Гуайдо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России
Смена власти в Венесуэле окажется выгодна крупнейшим кредиторам латиноамериканской страны — Китаю и России.
Обновлено вчера в 22:51
Авто
Названы ТОП-10 автомобилей с самой качественной акустикой
Обновлено в 02:04
Экономика
Венесуэла собирается продать 15 тонн золота ОАЭ
Центробанк Венесуэлы готовит к продаже 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам. Взамен Каракас рассчитывает получить евро наличными.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
В саратовской колонии 200 осужденных устроили беспорядки
Обновлено в 02:13
Гаджеты
В Сети опубликовали рендеры смартфона Samsung Galaxy S10+
Обновлено в 02:08
Общество
Самая «взрослая» жительница России умерла в Чечне
В Чечне скончалась самая старшая жительница России Кока Истамбулова. Ей недавно исполнилось 130 лет.
Обновлено в 00:55
Общество
В Москве проведут «День без турникетов»
Акцию «День без турникетов» проведут в Москве с 7 по 9 февраля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 01:57
Происшествия
СКР предъявил окончательное обвинение двум участникам «Нового величия»
Следственный комитет России (СКР) предъявил участнице сообщества «Новое величие» 18-летней Анне Павликовой обвинение в окончательной редакции в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 статьи 282.1 УК РФ), сообщила ТАСС ее адвокат Ольга Карлова.
Обновлено в 01:49
Транспорт
«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс
«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено вчера в 10:31
Технологии
Пользователи пожаловались на проблемы в работе YouTube
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, проблемы в работе YouTube наблюдаются по всему миру, в том числе в России, США и ряде европейских стран, а также в Японии и Бразилии.
Обновлено вчера в 23:16