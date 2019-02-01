Toyota начала производство новых Corolla для РоссииРоссийская газета вчера в 17:01

с чего всё началось

На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения. Тех самых, что через некоторое время должны добраться до российского рынка. Благодаря этому факту стало окончательно понятно, как будут выглядеть "наши" Corolla.

Toyota начала производство новых Corolla для России

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