Авто
Quto.ruToyota и Suzuki теперь работают вместе
Переговоры о сотрудничестве велись с 2016 года. Два крупных японских производителя автомобилей - Toyota и Suzuki - подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках альянса корпорации купят акции друг друга и получат доступ к технологиям.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнёрских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения», — говорится в сообщении пресс-службы Toyota.RT на русском05:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:00, Вашингтон
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Гаджеты
Microsoft покажет новые устройства 2 октября в Нью-Йорке
Компания Microsoft объявила дату своего следующего большого аппаратного события - 2 октября.
Megaobzor.com 07:08
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
Игры
В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры
Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.
Gmbox.ru 11:54
Шоу-бизнес
Мария Миронова во второй раз станет мамой
Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews 15:11
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.
Lenta.ru 13:00
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей
Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
RT на русском 09:04
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Технологии
РЖД протестировали беспилотный электропоезд «Ласточка»
На испытательном кольце в Москве продемонстрировали электропоезд «Ласточка», который способен ездить без машиниста.
KudaGo 09:45
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
Крымскому татарину дали 10 лет за участие в добровольческом батальоне
22-летний житель Крыма Дилявер Гафаров получил десять лет колонии строгого режима за участие в деятельности крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана в Херсонской области в Украине.
Московский Комсомолец 15:13
Общество
Pornhub снял «самое грязное порно в мире»
Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Финансы поют романсы Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.
Вести.Ru 15:02
Кино
Вышел первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
Культуромания 14:06
Политика
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.
ТАСС 11:20
Происшествия
На МАКС-2019 начали продавать кукурузу с фразой бортпроводника А321
Фразу "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы" произнес бортпроводник в громкоговоритель, указывая пассажирам, как им пробираться через кукурузное поле на дорогу после аварийной посадки А321.
РЕН ТВ 12:09
Наука
«Национальный БиоСервис» открыл свой пятый биобанк на базе СамГМУ
Самарский государственный медицинский университет и первый российский широкопрофильный коммерческий исследовательский биобанк «Национальный БиоСервис» займутся совместным сбором биоматериалов для разработки новых лекарственных препаратов и поиска новых подходов к персонифицированной терапии.
Фармацевтический вестник 26 августа в 08:07
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Недвижимость
Реновация подняла цены на квартиры
Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
ЮГ Times вчера в 09:18
Общество
Тропический шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана
Тропический шторм «Дориан», зафиксированный в Атлантическом океане, усилился и стал ураганом.
RT на русском 14:26
Происшествия
Женщина порезала трехлетнему ребенку лицо в центре Тбилиси
В центре Тбилиси женщина совершила нападение на двоих малолетних детей, шедших по улице с родителями.
Lenta.ru 08:08
Футбол
«Лилль» в родных стенах разгромил «Сент-Этьен»
«Лилль» на своем поле победил «Сент-Этьен» в матче 3-го тура чемпионата Франции.
Матч ТВ 14:54