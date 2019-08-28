с чего всё началось

Переговоры о сотрудничестве велись с 2016 года. Два крупных японских производителя автомобилей - Toyota и Suzuki - подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках альянса корпорации купят акции друг друга и получат доступ к технологиям.

Toyota и Suzuki теперь работают вместе

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