Авто
Quto.ruToyota и Suzuki теперь работают вместе
Переговоры о сотрудничестве велись с 2016 года. Два крупных японских производителя автомобилей - Toyota и Suzuki - подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках альянса корпорации купят акции друг друга и получат доступ к технологиям.
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с чего всё началось
«Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнёрских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения», — говорится в сообщении пресс-службы Toyota.RT на русском05:27
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