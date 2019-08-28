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Автоновости дняАвтоновости дняToyota и Suzuki теперь работают вместе

Японские компании Toyota и Suzuki заключили соглашение о создании альянса, переговоры о котором велись с 2016 года. В рамках альянса компании купят акции друг друга и поделятся технологиями. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, опубликованном на сайте Toyota.
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с чего всё началось
«Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнёрских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения», — говорится
 в сообщении пресс-службы Toyota.
RT на русскомвчера в 05:27

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Toyota и Suzuki породнились во имя будущего

Коммерсантъвчера в 08:12

Компании Toyota и Suzuki закрепят альянс обменом акциями

Драйввчера в 09:26

Toyota и Suzuki теперь работают вместе

Автоновости днявчера в 07:21

Toyota и Suzuki создают альянс

Motorвчера в 10:35

Toyota и Suzuki договорились о создании альянса

Известиявчера в 06:19

Toyota и Suzuki заключили соглашение о партнерстве

ТАССвчера в 06:00

Toyota и Suzuki создадут альянс

RT на русскомвчера в 05:27
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Игры

Компания LCG Entertainment выкупила студию Telltale Games

Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.
Мир фантастики вчера в 10:43
Происшествия

Поисковые работы на месте обрушения в Новосибирске завершены

Поисковые работы завершены на месте обрушения стены насосной станции в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
ТАСС вчера в 07:01
Политика

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль

Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели вчера в 00:57
Политика

Путин перенес полпредство на Дальнем Востоке на остров Русский

Новый адрес представительства главы государства на Дальнем Востоке — Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, д. 10, литера Н. Указ вступает в силу со дня его подписания.
РБК вчера в 12:05
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев назвал Лорак женщиной недалекого ума

Телепрограмма вчера в 17:41
Экономика

Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБа

"Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", - указали в ВЭБе.
РИА Новости вчера в 10:16
Экономика

Росстат измерил «невидимую» экономику России

Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК.
РБК вчера в 17:26
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Спорт

«Чеховские Медведи» выиграли Суперкубок России

Первый тайм завершился со счетом 17:12.
Советский спорт вчера в 13:57
Происшествия

Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости вчера в 22:38
Политика

Депутат Госдумы поставил условие для диалога с Грузией

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что может помочь возобновить диалог между Москвой и Тбилиси.
Газета.Ru вчера в 21:58
Общество

42-летнего жителя Екатеринбурга во второй раз забрали в армию

42-летнего мужчину призвали пройти военные сборы, которые продлятся три дня, однако оказалось, что пробыть на сборах необходимо 10 дней, пишет Е1.
ТагилСити.ру вчера в 11:38
Космос

К Земле приблизится астероид больше Останкинской телебашни

Отмечается, что космический объект под названием 2000QW7 оказался размером больше Останкинской телебашни и приблизится к планете 14 сентября.
Inkazan вчера в 05:56
Кино

Вышел первый тизер нового фильма Кристофера Нолана

Культуромания вчера в 14:06
Футбол

«Спартак» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции

В прошлом сезоне 27-летний сенегальский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 30 мячей за "Касымпашу".
Вести.Ru вчера в 10:48
Финансы

Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти

По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Общество

Что нельзя делать на Ореховый Спас и как его принято праздновать

Алтайская правда вчера в 19:00
Общество

Две войны: россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной

Только треть россиян может правильно назвать дату начала Второй мировой войны, а каждый второй считает, что она началась в 1941 году.
Известия вчера в 17:01
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика

Пушков отреагировал на заявление Макрона о конце гегемонии Запада

Ранее президент Франции отметил, что силу набирают такие новые державы, как Россия и Китай Член Совета Федерации Алексей Пушков согласился с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование Запада на мировой арене подходит к концу.
Аргументы и Факты 27 августа в 15:40
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Политика

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

РИА Новости вчера в 18:38
Политика

Коломойский предложил снять часть санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 04:48
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru вчера в 04:55
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Происшествия

Авария на ГЭС на востоке Турции привела к затоплению дороги

Авария на гидроэлектростанции в провинции Сивас на востоке Турции привела к затоплению автодороги, под водой оказались три автомобиля, спасены шесть человек, сообщает агентство Anadolu в четверг.
РИА Новости вчера в 19:22
Экономика

Долг россиян по налогам увеличился

Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года.
Lenta.ru вчера в 21:47
Армия и оружие

Войска КНР приступили к ротации военнослужащих в Гонконге

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг утром приступила к ротации дислоцированных в Гонконге солдат и офицеров.
ТАСС вчера в 19:00
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