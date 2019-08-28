с чего всё началось

Компании Toyota и Suzuki создали альянс, о чем было объявлено официально. Альянс создали путем приобретения миноритарных пакетов акций друг друга. Стоит отметить, что о создании альянса компании заявили еще в 2016 году, когда даже был представлен и план по сотрудничеству.

Политика Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.

Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Космос Российского сборщика мусора на околоземной орбите представили в Торонто Космический аппарат для сбора околоземного мусора на низких орбитах (500−700 километров) представили специалисты «Российских космических систем» на IV Международном конкурсе новаторских изобретений iCAN 2019 в канадском городе Торонто.

Происшествия Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.

Происшествия 16 детей заболели синдромом оборотня в Испании В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.

Политика МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.

Политика Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.

Технологии «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Армия и оружие Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».

Политика Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.

Политика В Кремле не выдвигают условия для саммита «нормандской четверки» В Кремле не выдвигают условия для саммита "нормандской четверки", все четыре лидера за проведение такой встречи, но сперва должны пообщаться их помощники и подготовить фундамент к саммиту.

Экономика Германия положила глаз на российский мегапроект Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.

Общество Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который 26 августа признал незаконным отказ согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.

Футбол «Барселона» может представить Неймара в четверг По информации El Chiringuito, «Барселона» собирается представить форварда Неймара в четверг.

Наука 600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность Пересмотреть временные рамки фаз менструального цикла решили специалисты из компании Natural Cycles под руководством Джонатана Булла (Jonathan Bull): для этого они проанализировали данные о 612613 менструальных циклах, собранных с помощью их приложения для определения фертильности (всего в выборку попали данные 124648 женщин).

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия На Украине неизвестные в прямом эфире напали на журналистов В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.

Происшествия Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».

Космос К Земле приближаются два астероида Американское космическое агентство NASA предупреждает о приближении к Земле сразу двух астероидов. Об этом пишет издание «ПолитЭксперт».

Общество Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Политика Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли 22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.