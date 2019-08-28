Экономика

RT на русскомRT на русскомToyota и Suzuki создадут альянс

В рамках альянса Toyota купит 4,9% акций Suzuki за $907 млн, а Suzuki приобретёт акции Toyota на $453,6 млн. Ранее Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.
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Toyota и Suzuki обменяются пакетами акций

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РЕН ТВ06:34

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