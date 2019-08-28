Экономика
RT на русскомToyota и Suzuki создадут альянс
В рамках альянса Toyota купит 4,9% акций Suzuki за $907 млн, а Suzuki приобретёт акции Toyota на $453,6 млн. Ранее Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:23, Вашингтон
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Транспорт
Огромные пробки образовались в Сочи из-за массового отъезда туристов
Во вторник в соцсети "Вконтакте" пользователи пожаловались на огромную пробку на выезде из Центрального района Сочи в Лазаревский район.
Интерфакс 04:20
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Политика
Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.
РИА Новости 08:22
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели российский истребитель Су-57
Лидеры двух стран проводят день на авиасалоне МАКС-2019 Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели российский истребитель Су-57 на авиасалоне МАКС-2019, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 08:32
Политика
В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского
В Кремле приветствуют решение суда Киева освободить журналиста, руководителя бюро "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под ареста.
Российская газета 07:07
Армия и оружие
ВВС Сирии нанесли удар близ турецкого поста в Идлибе
Комсомольская правда 06:46
Футбол
«Краснодар» второй раз проиграл «Олимпиакосу»
Свободная Пресса вчера в 17:02
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Футбол
Агент Фернандеша прокомментировал интерес со стороны «Краснодара»
Паулу Барбоза, агент бывшего полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, не стал отрицать интерес к игроку со стороны «Краснодара».
ProstoProSport 07:36
Происшествия
Названа возможная причина обрушения стены в Новосибирске
Обрушение стены здания в Новосибирске могло произойти из-за сползания грунта при проведении ремонтных работ.
Lenta.ru 06:21
Авто
Hyundai планирует купить завод General Motors в Санкт-Петербурге
Завод General Motors в Санкт-Петербурге в скором времени может заняться выпуском японских автомобилей.
SpeedMe 06:40
Происшествия
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
RT на русском 08:02
Общество
Минобороны в разы увеличило сумму иска к ОАК
Минобороны РФ увеличило сумму иска к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) более чем в три раза — с 15,5 млрд рублей до почти 49,7 млрд, заявил в арбитражном суде Москвы представитель военного ведомства, передает РИА Новости.
BFM.ru 07:09
Авто
Новые автомобили Hyundai получат электросамокаты
Компания Hyundai представила складной электрический самокат, который входить в комплектацию новых автомобилей марки.
UfaTime.ru 04:14
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Политика
NYT рассказала о вербовке Китаем шпионов через LinkedIn
Представители контрразведывательных служб ряда западных стран заявили о росте использования социальных сетей иностранными агентами для вербовки шпионов, наибольшую активность в этой сфере проявляет Китай, а LinkedIn - самая популярная площадка для вербовки, пишет The New York Times.
Интерфакс вчера в 17:35
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Общество
Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливня
Во Владивостоке 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в сообщении администрации города.
Коммерсантъ 07:46
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
«Укрэнерго» уведомила Россию об иске из-за крымских активов
Оператор объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго" уведомила Россию о передаче в арбитражный суд требований в споре по поводу утраченных активов компании в Крыму в 2014 году, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 07:20
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Кино
«Ирландец» Мартина Скорсезе выйдет на Netflix 27 ноября
Стрим-сервис Netflix объявил даты релизов нескольких крупных и ожидаемых проектов.
КиноПоиск 05:09
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52