Авто
RT на русскомToyota и Suzuki создадут альянс
В рамках альянса Toyota купит 4,9% акций Suzuki за $907 млн, а Suzuki приобретёт акции Toyota на $453,6 млн. Ранее Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.
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с чего всё началось
«Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнёрских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения», — говорится в сообщении пресс-службы Toyota.RT на русском05:27
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