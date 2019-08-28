с чего всё началось

В рамках альянса Toyota купит 4,9% акций Suzuki за $907 млн, а Suzuki приобретёт акции Toyota на $453,6 млн. Ранее Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.

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Общество С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.

Армия и оружие В Пентагоне обозначили условие возврата Турции в программу F-35 Вашингтон начнёт обсуждать возврат Турции в программу получения истребителей пятого поколения F-35 только при условии полного избавления от российских комплексов ПВО С-400, заявил 28 августа глава Пентагона Марк Эспер.

Политика Жителя Крыма осудили на 10 лет за участие в украинском НВФ Кировский районный суд Республики Крым приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Крыма, обвиняемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) — батальоне имени Номана Челебиджихана.

Шоу-бизнес Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне» Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".

Шоу-бизнес Мария Миронова во второй раз станет мамой Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Футбол Уткин: «За Алексея Миранчука предложены мегаденьги» Известный футбольный обозреватель Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что лидеры столичного "Локомотива" братья Миранчуки могут сменить прописку и отправиться в северную столицу.

Политика Меркель и Зеленский обсудили работу нормандского формата Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону работу нормандского формата, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

Политика Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.

Общество Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.

Единоборства Порье пообещал дочке, что отнимет пояс UFC у Хабиба Американский боец Дастин Порье поделился милым видеороликом со своей дочерью накануне боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Политика СМИ сочли отказ Лукашенко ехать в Польшу солидарностью с Путиным Согласно статье, белорусский президент принял такое решение в связи с тем, что на мероприятия не был приглашен президент России Владимир Путин, тем самым проявив солидарность к российскому коллеге.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Происшествия СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Шоу-бизнес Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой Елена Бирюкова вышла замуж за ювелира Илью Хорошилова. Пара оформила отношения по прошествии 10 лет гражданского брака.

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Шоу-бизнес Акимов предложил поручить Бузовой пропаганду дорожной безопасности Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасного поведения на дорогах.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.

Политика Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.

Экономика Forbes опубликовал список богатейших российских семей Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.