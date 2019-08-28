с чего всё началось

В рамках альянса Toyota купит 4,9% акций Suzuki за $907 млн, а Suzuki приобретёт акции Toyota на $453,6 млн. Ранее Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.

Происшествия В Анапе полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку Полицейские уволены, на них заведены уголовные дела по ч. 2 ст.133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

Кино Вышел трейлер «Прачечной» с Мэрил Стрип и Антонио Бандерасом Главные роли в фильме исполнили Мэрил Стрип, Гэри Олдман и Антонио Бандерас. Автором сценария выступил Скотт З. Бёрнс.

Происшествия На западе Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка Маленькая девочка погибла под колесами автомобиля на улице Минской в Москве, сообщили в столичном управлении госавтоинспекции.

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».

Происшествия По делу об обрушении здания в Новосибирске задержаны три человека Следователи задержали трёх человек в рамках уголовного дела об обрушении стены здания в Новосибирске.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Экономика Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБа "Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", - указали в ВЭБе.

Общество Минпросвещения разработало правила этики для учителей Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Армия и оружие Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.

Происшествия Число отравившихся роллами в Самаре возросло до 48 Число человек, отравившихся суши в Самаре, возросло до 48, сообщили в региональном минздраве в среду, 28 августа.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Шоу-бизнес Фанатов смутила «волосатость» Эмили Ратаковски Американская топ-модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала пляжную фотографию с оптической иллюзией и смутила фанатов.

Армия и оружие В России разрабатывают принципиально новый вертолет Российские специалисты создают принципиально новый вертолет, который совместит в себе ряд инновационных наработок.

Политика Сенатор США получил отказ в получении российской визы На сайте конгрессмена указано, что российская сторона отказала американцу Джонсону в выдаче российского визы.

Наука Врачи рекомендовали пить красное вино раз в две недели Врачи рекомендовали употреблять этот напиток в умеренных количествах один раз в две недели.

Политика Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными Захарова отметила, что решение о введении нового пакета санкций принято с целью "нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики", однако РФ "не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям".

Политика США ужесточили пошлины против Китая Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.

Технологии Названа приблизительная стоимость поездки на аэротакси в Москве Пятнадцатиминутный полет на аэротакси в Москве обойдется примерно в 3 тыс. рублей, сообщил гендиректор «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолеты России») Александр Охонько в среду, 28 августа.

Космос NASA: к Земле приближаются два крупных астероида По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.

Политика Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

Политика Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз» 26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).