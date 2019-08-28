Авто

ДвижокДвижокToyota и Suzuki приступили к созданию альянса

Японские автопроизводители Toyota и Suzuki приступили к формированию альянса для развития дальнейшего долгосрочного партнерства. Toyota планирует приобрести 4,94% акций Suzuki, что обойдется примерно в 96 млрд иен или 910 млн долл. Suzuki вложит в Toyota около 48 млрд иен или 454 млн долл.
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«Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнёрских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения», — говорится
 в сообщении пресс-службы Toyota.
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