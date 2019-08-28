с чего всё началось

Японские автопроизводители Toyota и Suzuki приступили к формированию альянса для развития дальнейшего долгосрочного партнерства. Toyota планирует приобрести 4,94% акций Suzuki, что обойдется примерно в 96 млрд иен или 910 млн долл. Suzuki вложит в Toyota около 48 млрд иен или 454 млн долл.

Toyota и Suzuki приступили к созданию альянса

Технологии Apple запретила подрядчикам прослушивать команды пользователей Siri Компания Apple запретила своим подрядчикам прослушивать команды, которые пользователи дают электронному помощнику Siri.

Армия и оружие Российская авиация протестировала централизованную заправку В России впервые была использована автоматизированная система централизованной заправки топливом в полевых условиях военными.

Технологии Какие трудности связаны с расчисткой частот для 5G в России "Газета.Ru" опросила экспертов и выяснила, с какими трудностями может столкнуться население страны, если забрать этот диапазон для сетей пятого поколения.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Общество В Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район» Как сообщает пресс-служба Смольного, итоги конкурса были подведены на заседании городского правительства.

Политика США ужесточили пошлины против Китая Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.

Политика Пушков отреагировал на слова Макрона о конце гегемонии Запада Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка из России умерла Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.

Здоровье В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

Происшествия В Мексике при нападении на бар погибли больше 20 человек В городе Коацакоалькос на юге Мексики при нападении на бар погибли больше 20 человек. Об этом 28 августа написало местное издание Excelsior.

Технологии СП усомнилась в эффективности трат Росстата на развитие госстатистики Отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики, с которым ознакомилась "РГ", опубликован в очередном Бюллетене Контрольного ведомства.

Политика На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора» На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.

Экономика Правительство России рассмотрит проект бюджета 19 сентября Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 сентября.

Технологии Эксперт оценил вероятность перехода россиян на платежную систему Telegram Россияне вряд ли будут массово использовать платежную систему мессенджера Telegram, считает директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.