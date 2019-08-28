с чего всё началось

В рамках соглашения Toyota планирует приобрести 4,94% акций Suzuki за 96 млрд иен ($907 млн), Suzuki купит акции Toyota на 48 млрд иен ($453,6 млн). "Сделки произойдут после того, как компании получат разрешения от иностранных конкурентных ведомств", — отметили в пресс-службе.

Toyota и Suzuki объявили о создании альянса

Общество Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливня Во Владивостоке 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в сообщении администрации города.

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