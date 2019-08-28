Экономика

RT на русскомRT на русскомToyota и Suzuki создадут альянс

В рамках альянса Toyota купит 4,9% акций Suzuki за $907 млн, а Suzuki приобретёт акции Toyota на $453,6 млн. Ранее Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.
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Toyota и Suzuki заключили договор о создании альянса

РЕН ТВ06:34

Toyota и Suzuki согласились укрепить партнерство путем приобретения акций друг друга

Финмаркет05:37

Toyota и Suzuki заключили соглашение о партнерстве

ТАСС06:00

Toyota и Suzuki объявили о создании альянса

DP.RU05:41

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Известия06:19

Toyota и Suzuki создадут альянс

RT на русском05:27

Toyota и Suzuki заключили соглашение о создании альянса

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