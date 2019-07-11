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Toyota разрабатывает новый кроссоверАвтоновости дня вчера в 23:30

Компания Toyota готовит к выпуску новый компактный кроссовер. Подробностей о новинке пока нет, но уже известно, что производство модели наладят на совместном предприятии Mazda-Toyota в Хантсвилле (штат Алабама, США), которое начнет свою работу в 2021 году.
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с чего всё началось
"Toyota меняет планы на будущее на заводе совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы создать новый, пока не анонсированный внедорожник", - отмечается в сообщении
 компании.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
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