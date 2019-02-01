Авто

Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-RoadКоммерсантъ 04:40

Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road. Версия TRD Off-Road появилась после доработки базового кроссовера в исполнении Adventure специалистами Toyota Racing Development.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Паркетник Toyota RAV4 осмелел в версии TRD Off-Road

Драйв10:02

Toyota RAV4 наконец «подрос» до внедорожника: представлена новая версия

CarsWeek.ru09:31

Toyota представила тизер TRD Pro, на котором замечены проблески нового внедорожника

Car.ru06 февраля в 12:19

Новый Toyota RAV4 получил «внедорожную» Offroad-версию

SpeedMe06:13

Кроссовер Toyota RAV4 обзавелся версией TRD Off-Road

Авторевю07:29

Новый Toyota RAV4 получил внедорожную версию

Motor02:46

В Чикаго представили внедорожный Toyota RAV4 TRD Off-Road

За рулем Кубань07:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta

Обновлено в 05:31
Происшествия

После конфликта в самарской колонии госпитализировали 12 заключенных

Обновлено в 15:59
Авто

Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster

Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Общество

Авиапассажиры рассказали о самых раздражающих вещах в самолете

Обновлено в 15:27
Экономика

Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного Baa3

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России с Ba1 до Baa3.
Обновлено в 16:56
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено в 03:17
Наука

Ученые рассказали о влиянии различного алкоголя на силу похмелья

Последовательность употребления различных спиртных напитков не влияет на вероятное появление похмелья и степень его тяжести, заявили ученые из Кембриджского университета (Великобритания).
Обновлено вчера в 20:08
Транспорт

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета

По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Спорт

Россия выиграла бронзу в эстафете на этапе КМ

Сборная России по биатлону заняла третье место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе.
Обновлено в 17:22
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Авто

Представлен Subaru Legacy нового поколения

Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Авто

Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5

В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.
Обновлено в 06:20
Кино

Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»

Обновлено в 06:26
Происшествия

Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке

Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.
Обновлено в 18:25
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при столкновении поездов в Испании

В результате столкновения двух поездов в Испании получили ранения около 100 человек.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья

В аэропорту Шереметьево полиция сняла с рейса Москва-Анталья троих пассажиров, злоупотребивших на борту самолета алкоголем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:23
Общество

«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков

Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Технологии

В Японии собрали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей

Обновлено в 10:11
Авто

В России представили обновленный Lamborghini Huracan Evo

В самом начале года итальянцы обновили Lamborghini Huracan, добавив к названию слово Evo, намекнув этим, что спорткар не отделался легким фейслифтингом, а серьезно эволюционировал.
Обновлено в 10:10
Гаджеты

Владельцы iPhone XS и XS Max массово жалуются на трещины в камере

Обновлено в 05:44
Экономика

Visa планирует внедрить сервис выдачи наличных на кассах магазинов

Международная платёжная система Visa работает над внедрением сервиса выдачи наличных на кассах магазинов при условии покупки товаров с помощью платёжных карт компании.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Куршевеле частный самолет врезался в сугроб

На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах частный самолет врезался в сугроб, сообщает France Info.
Обновлено в 14:59
Экономика

МТС допустила делистинг с биржи в Нью-Йорке

Среди прочего компания собирается оценить, «отвечает ли листинг в США с учетом высоких затрат на его поддержание интересам акционеров».
Обновлено в 08:21
Политика

В Белом Доме рассказали о здоровье Трампа

"Справки и рекомендации готовятся, но пока что я рад объявить, что здоровье президента США очень хорошее, и я ожидаю, что он останется здоров на протяжении своего президентства и далее", - добавил Конли.
Обновлено в 18:20
Гаджеты

Statista опубликовала рейтинг самых вредных для здоровья смартфонов

Смартфоны с самым низким уровнем излучения Читатели наверняка обратят внимание, что в "чёрном" списке не оказалось ни одного аппарата марки Samsung.
Обновлено в 10:07
Происшествия

На восстановление «дома знаменитостей» после пожара уйдет полгода

Обновлено в 15:16
Наука

Капсула с микроиглой доставила инсулин в желудок свиньи

Испытания капсул с инсулином на свиньях и крысах показали, что они способны доставлять в кровь количество вещества, сравнимое с традиционными подкожными инъекциями, рассказывают авторы статьи в Science.
Обновлено в 06:43
Кино

Сергея Юрского могут похоронить на Троекуровском кладбище

Народного артиста Сергея Юрского могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В участников предвыборной встречи с Тимошенко бросили дымовые шашки

Обновлено в 17:32
Главное