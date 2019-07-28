Общество

Товары с AliExpress появятся в российских магазинахВедомости вчера в 18:05

Доставкой и растаможиванием займутся партнеры-дистрибуторы AliExpress. Когда тестирование закончится, AliExpress планирует сделать отдельный сайт или приложение для работы с юридическими лицами, говорит Пантелеев.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Товары с AliExpress появятся в российских магазинах

Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей. Прежде AliExpress с закупками юридических лиц отдельно не работала.
Ведомостивчера в 18:05

Подробнее о событии

AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

ТАСС02:57

СМИ узнали о предстоящей продаже товаров AliExpress в сетевых магазинах

РБК04:56

AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

Интерфакс03:13

АКИТ поддержала новую схему работы AliExpress в России

Известия09:05

Китайский интернет магазин «Али экспресс» начнёт поставлять товары в региональные торговые сети России

Эхо Москвы03:30

Товары с AliExpress появятся в российских магазинах

Телеканал 360°02:03

Товары с AliExpress появятся в российских магазинах

Ведомостивчера в 18:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:06, Вашингтон
Авто

Характеристики нового кросс-вэна Suzuki XL6 рассекречены официально

Обновлено вчера в 22:48
Политика

Сахалин стал большой потерей для Китая

В настоящее время известные на острове запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, это больше чем из нефтяных месторождений Дацин в Китае.
Обновлено в 00:18
Политика

Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17

Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Футбол

Месси подвергся нападению на Ибице

Неизвестный пытался напасть на форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, проводящего отпуск на Ибице.
Обновлено в 04:09
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Против челябинского бывшего замгубернатора завели дело после ДТП

"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Общество

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 08:36
Футбол

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

В России началось серийное производство истребителей Су-57

Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками

В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Экономика

В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Футбол

Рибери может продолжить карьеру в «Айнтрахте»

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может подписать контракт с «Айнтрахтом».
Обновлено в 05:12
Происшествия

Сторож российского детсада прогнал буйного родителя бензопилой

В Челябинске сторож детского сада ранил бензопилой пьяного мужчину, который в выходной потребовал отдать ему его ребенка и устроил драку.
Обновлено в 04:21
Общество

Жителям Приамурья предложили отказаться от пагубной привычки

Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов призвал жителей подтопленного села Угловое Мазановского района не просить доставлять им сигареты и сладости.
Обновлено в 09:58
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Генштаб сообщил о продолжающихся атаках боевиков на авиабазу Хмеймим

Террористы продолжают попытки атаковать сирийскую авиабазу «Хмеймим», сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:58
Политика

В Крыму оценили призыв к Киеву ввести санкции из-за Крымского моста

Обновлено в 07:58
Наука

Ученые обнаружили неожиданную причину старения

Обновлено в 04:00
Политика

Росавиация хочет возобновить полеты на Украину

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Происшествия

Прикинувшийся врачом экономист делал нелегальные аборты в Москве

В Росздравнадзоре проинформировали о закрытии клиники, в которых экономист, выдававший себя за врача, делал аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Общество

В пруду Таврического сада гибнут утки

В гниющей воде пруда в Таврическом саду обнаружили погибших пернатых.
Обновлено в 08:53
Политика

Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу

Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Наука

Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо

Человечество в понедельник, 29 июля, израсходовало весь объем природных ресурсов - воды, почвы и воздуха на 2019 год и с этого дня начинает жить "в долг".
Обновлено в 07:47
Футбол

Форвард «Ливерпуля» спонсировал строительство школы в родной деревне

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане построит школу в своей родной деревне.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Илью Яшина арестовали на 10 суток

Обновлено в 08:43
Экономика

Пятая часть украинцев работает за рубежом

Власти Украины рассказали, что почти пятая часть трудоспособных граждан страны находится в других странах.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Шоу-бизнес

75-летняя Инна Чурикова готовится к выписке из больницы

18 июля СМИ сообщили, что 75-летняя народная артистка СССР Инна Чурикова была доставлена в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:31
Главное