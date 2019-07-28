Общество
Товары с AliExpress появятся в российских магазинахВедомости вчера в 18:05
Доставкой и растаможиванием займутся партнеры-дистрибуторы AliExpress. Когда тестирование закончится, AliExpress планирует сделать отдельный сайт или приложение для работы с юридическими лицами, говорит Пантелеев.
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с чего всё началось
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей. Прежде AliExpress с закупками юридических лиц отдельно не работала.Ведомостивчера в 18:05
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Авто
Характеристики нового кросс-вэна Suzuki XL6 рассекречены официально
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Сахалин стал большой потерей для Китая
В настоящее время известные на острове запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, это больше чем из нефтяных месторождений Дацин в Китае.
Обновлено в 00:18
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Футбол
Месси подвергся нападению на Ибице
Неизвестный пытался напасть на форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, проводящего отпуск на Ибице.
Обновлено в 04:09
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Против челябинского бывшего замгубернатора завели дело после ДТП
"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками
В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Футбол
Рибери может продолжить карьеру в «Айнтрахте»
Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может подписать контракт с «Айнтрахтом».
Обновлено в 05:12
Происшествия
Сторож российского детсада прогнал буйного родителя бензопилой
В Челябинске сторож детского сада ранил бензопилой пьяного мужчину, который в выходной потребовал отдать ему его ребенка и устроил драку.
Обновлено в 04:21
Общество
Жителям Приамурья предложили отказаться от пагубной привычки
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов призвал жителей подтопленного села Угловое Мазановского района не просить доставлять им сигареты и сладости.
Обновлено в 09:58
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Генштаб сообщил о продолжающихся атаках боевиков на авиабазу Хмеймим
Террористы продолжают попытки атаковать сирийскую авиабазу «Хмеймим», сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:58
Наука
Ученые обнаружили неожиданную причину старения
Обновлено в 04:00
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Происшествия
Прикинувшийся врачом экономист делал нелегальные аборты в Москве
В Росздравнадзоре проинформировали о закрытии клиники, в которых экономист, выдававший себя за врача, делал аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Общество
В пруду Таврического сада гибнут утки
В гниющей воде пруда в Таврическом саду обнаружили погибших пернатых.
Обновлено в 08:53
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Наука
Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо
Человечество в понедельник, 29 июля, израсходовало весь объем природных ресурсов - воды, почвы и воздуха на 2019 год и с этого дня начинает жить "в долг".
Обновлено в 07:47
Футбол
Форвард «Ливерпуля» спонсировал строительство школы в родной деревне
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане построит школу в своей родной деревне.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Экономика
Пятая часть украинцев работает за рубежом
Власти Украины рассказали, что почти пятая часть трудоспособных граждан страны находится в других странах.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Шоу-бизнес
75-летняя Инна Чурикова готовится к выписке из больницы
18 июля СМИ сообщили, что 75-летняя народная артистка СССР Инна Чурикова была доставлена в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:31