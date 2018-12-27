Экономика
За первые девять месяцев 2018 года товарооборот между Россией и ЕС увеличился на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост российского экспорта составил 29%, а импорта — 7,4%.
Известия16:00
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Космос
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2»
Обновлено в 21:24
Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Общество
Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году
В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, по прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:21
Армия и оружие
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе
Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено в 18:33
Политика
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Общество
МВД предложило внести изменения в паспорта
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 10:53
Общество
В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции
На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено в 12:03
Кино
Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона
Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.
Обновлено в 19:54
Технологии
«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на Telegram
До финала противостояния Telegram и органов власти в России еще очень далеко, - ранее констатировал в эфире НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Футбол
Предварительное следствие в отношении Мамаева и Кокорина завершено
Предварительное следствие по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершено.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено в 19:08
Политика
NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу
Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Трамп рассказал, что беспокоился при перелёте в Ирак
Обновлено в 19:49
Политика
Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере
Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.
Обновлено в 16:44
Происшествия
В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию
Девятилетний мальчик из немецкого города Цетель остался недоволен рождественскими подарками и вызвал полицию, сообщил 26 декабря телеканал NDR.
Обновлено в 20:06
Политика
Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским
Соединённые Штаты не могут и далее быть мировым жандармом, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак.
Обновлено в 18:29
Энергетика
Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году
Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года.
Обновлено в 10:04
Здоровье
Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Культура
Ведущая «Орла и Решки» сообщила о закрытии проекта и разрыдалась
Обновлено в 20:34
Общество
Названы самые востребованные навыки для профессий будущего в России
Самыми востребованными навыками для специалистов в РФ после 2020 года станут ответственность, системное мышление и обучаемость, следует из опроса, проведенного аналитиками НТИ «Автонет».
Обновлено в 20:47
Общество
«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии
Обновлено в 20:17
Политика
Авен и Волож игнорировали встречу с Путиным
Как сообщает РБК, согласно схеме рассадки, дискуссию с российским лидером игнорировали представитель «Яндекса» Аркадий Волож, Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот») и Сергей Чемезов («Ростех»).
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Амурской области расследуют дело о заражении детей гепатитом С
В Амурской области следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице, сообщает 26 декабря пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.
Обновлено в 02:49
Политика
В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду
Обновлено в 18:34
Общество
Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска
В настоящее время почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Японии казнены два преступника
В тюрьме города Осака повешены двое осужденных преступников.
Обновлено в 20:38
Космос
Зонд New Horizons приступил к изучению астероида
Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн.
Обновлено в 15:47
Общество
Росздравнадзор пожаловался в СК на клинику из-за женского обрезания
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус», действительно, предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — сообщили в Росздравнадзоре.
Обновлено в 11:46