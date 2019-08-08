Экономика
Товарооборот РФ и Китая в январе-июле вырос на 4,7%ПРАЙМ 00:00
Китайский экспорт в Россию в январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,8% и достиг 26,67 миллиарда долларов, при этом импорт из России в КНР вырос на 9,4%, — до 34,46 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»
Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Политика
Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских
3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
Обновлено в 03:40
Политика
Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году
Обновлено вчера в 09:30
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
На западе Аляски найдена стеклянная бутылка с посланием времен СССР.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Здоровье
Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака
Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Бизнесмена в Москве ограбили на ₽9 млн
В ночь на 3 августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку с деньгами.
Обновлено в 04:10
Наука
За супергравитацию присудили специальную премию Мильнера по физике
Обновлено вчера в 03:25
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Кремль подтвердил, что между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор.
Обновлено вчера в 05:52
Экономика
В России резко подорожал тёмный хлеб
В России в 2019 году отмечен резкий рост цен на хлеб.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Кино
Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке
Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Экономика
На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ
«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выложила селфи с Тарантино
Комментарий Тарантино привела у себя в инстаграме Ксения Собчак, выложив в соцсеть селфи с Квентином.
Обновлено в 03:07
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Шоу-бизнес
ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер
ЦУМ подтвердил смерть своего фэшн-директора Аллы Вербер, назвав ее кончину огромной утратой, сообщает ТАСС.
Обновлено 06 августа в 12:00
Общество
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес в бассейнах
Женщинам разрешили плавать без верхней части купальника в любом муниципальном бассейне или водоеме Барселоны.
Обновлено вчера в 11:20
Наука
В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана
Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
Обновлено в 00:14
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Армия и оружие
Украинская пресса выдала фото тушёнки как «доказательство присутствия российских войск на Донбассе»
Автор статьи выражает удивление тому, что украинская сторона в лице авторитетного в Украине издательства, всерьёз воспринимает фото тушёнки, которую произвели на территории Российской Федерации.
Обновлено в 03:46
Политика
Россия прокомментировала события в Киргизии
Россия рассматривает последние события в Киргизии как внутреннее дело страны.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
В российской армии появятся подразделения антихакеров
В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Обновлено вчера в 12:41
Футбол
Краснодар — Порту 0:1
Обновлено вчера в 04:38