Экономика

Товарооборот РФ и Китая в январе-июле вырос на 4,7%ПРАЙМ 00:00

Китайский экспорт в Россию в январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,8% и достиг 26,67 миллиарда долларов, при этом импорт из России в КНР вырос на 9,4%, — до 34,46 миллиарда долларов.
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