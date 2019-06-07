Товарооборот между Китаем и США снизился на 14,5%Деловое.ТВ 06:53

За пять месяцев товарооборот между Китаем и США замедлился на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Как сообщается в отчете главного таможенного управления КНР, товарооборот составляет $209,7 миллиардов. Поставки китайских товаров в США снизились на 8,4%, что составляет $160 млрд.

Товарооборот между Китаем и США снизился на 14,5%

Происшествия В Липецке в банк ворвался вооруженный мужчина В офис одного из банков Липецка ворвался 42-летний мужчина, у которого с собой был предмет, похожий на пистолет.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря Первые поезда пойдут по Крымскому мосту в начале декабря, а продажа билетов будет открыта за 45 суток до открытия движения, сообщили в руководстве "Крымской железной дороги".

Происшествия Переход в офлайн: как развивается кампания в поддержку Ивана Голунова Арест журналиста Александра Голунова продолжает оставаться главной темой последних дней, а кампания в его поддержку сегодня получила новый импульс и всерьез вышла за пределы интернета.

Футбол Черчесов — о ротации состава: Не знаю такого слова Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, планируется ли ротация состава перед матчем с Кипром.

Политика В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.

Общество У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

Политика СБУ заподозрила Медведчука и Бойко в госизмене из-за визитов в Россию Отмечается, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз проводит лингвистическую экспертизу, чтобы СБУ могла получить правовую оценку действий Медведчука и Бойко во время визита в Россию.

Экономика Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.

Происшествия В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба» В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.

Происшествия Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.

Общество Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.

Армия и оружие Стратегические бомбардировщики США признали непригодными к службе Лишь единицы стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, состоящих на вооружении ВВС США могут выполнять боевые задачи.

Футбол Испания — Швеция 3:0 (2-й тайм) 27-летний швед в матче с испанцами повредил голеностоп и вынужден был досрочно покинуть поле уже на 27-й минуте.

Гаджеты Huawei нашел российскую замену Android Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.

Футбол Французских экспертов отстранили за высказывания про ситуацию Неймара Эксперты французского телеканала RMC Жером Ротен и Даниэль Риоло позволили себе некорректные высказывания в адрес Наджилы Триндаде, которая ранее обвинила нападающего "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, сообщает "Советский спорт".

Политика Минюст согласился передать Конгрессу документы расследования Мюллера Минюст США передаст документы по расследованию Роберта Мюллера, относящиеся к фактам возможного препятствия правосудию со стороны Дональда Трампа, заявил председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролд Надлер, опубликовав соответствующий пресс-релиз на своем официальном сайте.

Происшествия В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.

Экономика Всемирный банк назвал риски российской экономики Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.

Политика В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии Правоохранительные органы непризнанной республики Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии ООН, арестовав и поместив их в тюрьму, заявил в понедельник спецпредставитель генсека и глава миссии Захир Танин на заседании Совбеза ООН.

Политика Зеленский решил уволить всех губернаторов Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.