Экономика

Китай снизил товарооборот с США на 14,5%Коммерсантъ 02:44

Товарооборот между США и Китаем за пять месяцев 2019 года уменьшился на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $209,7 млрд, следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.
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Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%

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Товарооборот России и Китая вырос на 4% с начала года

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Китай снизил товарооборот с США на 14,5%

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После встречи с главой КНР Путин заявил, что товарооборот превысил установленный порог и достиг $108 млрд

Апрал08 июня в 17:30

«Покупаем оборудование за сырьё» — о росте товарооборота Китая и РФ

REGNUM07 июня в 06:58
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Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
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СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана

Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.
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На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
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Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова назвал ситуацию с отцом критической

Сын Бари Алибасова, оказавшегося в больнице с тяжелым ожогом пищеварительной системы, сообщил о критической ситуации с отцом.
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Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Политика

В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса

В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
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Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА

Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие

Reuters обвинило РФ в убийстве 25 мирных жителей в Сирии

Напомним, с самого начала российской кампании в Сирии, западные СМИ и правозащитные организации обвиняют ВКС в нанесении ударов по мирным жителям.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Константин Хабенский на «Кинотавре» выступил в поддержку Голунова

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Обновлено в 16:27
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Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей

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На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено 07 июня в 15:46
Происшествия

Неизвестный пригрозил взорвать вокзал в шведском Мальмё

Шведская полиция устанавливает личность мужчины, который грозился устроить взрыв на вокзале в городе Мальмё.
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Здоровье

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Площадь новой шестиэтажной поликлиники, которая появится в Беговом районе, — около 9 тысяч квадратных метров.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

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Количество бедных в России сократилось за прошлый год на 400 тысяч человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
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Появились изображения нового интерфейса Steam

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