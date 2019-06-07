Экономика
Китай снизил товарооборот с США на 14,5%Коммерсантъ 02:44
Товарооборот между США и Китаем за пять месяцев 2019 года уменьшился на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $209,7 млрд, следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:01, Ашберн
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Обновлено в 09:59
Игры
Ubisoft представила Watch Dogs Legion
Обновлено в 16:21
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана
Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 15:43
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:38
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова назвал ситуацию с отцом критической
Сын Бари Алибасова, оказавшегося в больнице с тяжелым ожогом пищеварительной системы, сообщил о критической ситуации с отцом.
Обновлено в 09:05
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Политика
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
Баскетбол
Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА
Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Reuters обвинило РФ в убийстве 25 мирных жителей в Сирии
Напомним, с самого начала российской кампании в Сирии, западные СМИ и правозащитные организации обвиняют ВКС в нанесении ударов по мирным жителям.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Константин Хабенский на «Кинотавре» выступил в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей
Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики.
Обновлено в 15:14
Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено 07 июня в 15:46
Происшествия
Неизвестный пригрозил взорвать вокзал в шведском Мальмё
Шведская полиция устанавливает личность мужчины, который грозился устроить взрыв на вокзале в городе Мальмё.
Обновлено в 09:42
Здоровье
Детско-взрослую поликлинику в Беговом районе планируют открыть осенью
Площадь новой шестиэтажной поликлиники, которая появится в Беговом районе, — около 9 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Экономика
Голикова: в России стало меньше бедных
Количество бедных в России сократилось за прошлый год на 400 тысяч человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 05:32
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Страдающий от алкоголизма отец Риты Дакоты пошел на поправку
Отец Риты Дакоты много лет страдает от алкоголизма и живет один в Беларуси.
Обновлено в 16:00
Космос
10 июня Юпитер приблизится на кратчайшее расстояние к Земле
Обновлено 08 июня в 07:37
Гаджеты
Появились изображения нового интерфейса Steam
В Сети опубликовали изображения нового интерфейса Steam, которые удалось получить из-за утечки в китайском лаунчере CS:GO.
Обновлено вчера в 10:50