Экономика
Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%. Об этом сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 22:28
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Происшествия
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения грузового Boeing 707 в Иране
Опубликовано с места крушения в пригороде Тегерана грузового самолета Boeing 707, летевшего из Бишкека в Карадж.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Аэропорты Москвы проверяют после звонков об угрозе взрыва
Три столичных аэропорта проверяются после анонимных звонков с угрозами минирования.
Обновлено в 03:33
Общество
В России могут появиться зеленые автомобильные номера
Обновлено в 04:03
Происшествия
Путин отреагировал на взрыв газа в доме под Ростовом
Президент России Владимир Путин отреагировал на происшествие в городе Шахты Ростовской области, где произошел взрыв газа в жилом доме.
Обновлено в 03:05
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани
В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Обновлено в 04:07
Финансы
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк увеличил ставки по ипотеке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта
В Гданьске во время благотворительного концерта неизвестный напал с ножом на мэра Павла Адамовича.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос
РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие
Трамп пригрозил разорить Турцию, если она нападет на курдов в Сирии
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.
Обновлено вчера в 18:22
Космос
Космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане
Американский космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В доме, где произошёл взрыв, есть угроза дальнейшего обрушения
Спасательные работы после взрыва газа в доме в городе Шахты затрудняется из-за шаткой части несущих конструкций.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-главбуха «Седьмой студии»
Обновлено в 03:23
Политика
Польша планирует построить остров в Калининградском заливе
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
После взрыва газа в жилом доме в Шахтах возбудили уголовное дело
Обновлено в 01:04
Кино
HBO объявил дату премьеры последнего сезона «Игры престолов»
Последний, восьмой сезон "Игры престолов" выйдет 14 апреля на телеканале HBO. Об этом говорится в тизере сериала, опубликованном на YouTube.
Обновлено в 00:50
Наука
Нобелевского лауреата обвинили в расизме и лишили почетных званий
Описавший молекулу ДНК генетик Джеймс Уотсон лишен почетных званий.
Обновлено в 00:10
Политика
Эксперт оценил реакцию ФРГ на слова посла США о «Северном потоке — 2»
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT реакцию немецких политиков на слова посла США в ФРГ Ричарда Гренелла относительно возможности введения Вашингтоном санкций против компаний из Германии из-за их деятельности, связанной со строительством российского газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 02:12
Политика
На западе Украины раскольники захватили храм УПЦ
Раскольники из "новой церкви" Украины захватили принадлежащий канонической Украинской православной церкви Свято-Михайловский храм в Волынской области, сообщил пресс-секретарь региональной епархии Олег Точинский.
Обновлено вчера в 08:40
Теннис
Шарапова не отдала ни одного гейма в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт в матче первого Australian Open.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Пассажир упал на рельсы станции «Перово» московского метро
Движение поездов на Калининской линии московского метро затруднено в понедельник из-за падения пассажира на рельсы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Василий Голубев пообещал выплатить семье погибшей миллион рублей
Обновлено в 03:53
Происшествия
Полиция опровергла задержание блогера за видео с похорон авторитета
Обновлено вчера в 03:38
Экономика
СМИ назвали стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета Федерации
На реконструкцию зданий Госдумы России и Совета Федерации в центре Москвы выделено более 7 млрд руб. Соответствующая сумма внесена в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:39
Экономика
ФНС подала иск о банкротстве «Метростроя»
Федеральная налоговая служба (ФНС) и межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подали иск о банкротстве компании «Метрострой».
Обновлено в 03:58
Политика
На Украине оценили вероятность начала войны с Россией
Вероятность начала войны между Россией и Украиной минимальна, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам".
Обновлено в 01:06
Политика
Япония отказалась от пресс-конференции по итогам переговоров с Россией
Российские и японские дипломатические делегации в понедельник проведут переговоры. Токио при этом отказался от общения с журналистами.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе.
Обновлено вчера в 22:31