Экономика
Товарооборот России и Китая вырос на 1,7%ТАСС 00:07
Импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 7,5% - до $8,97 млрд. Только за февраль объем торговли двух стран составил $6,83 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Происшествия
Крупный пожар в Первоуральске ликвидирован
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Почти вся Венесуэла осталась без света
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Общество
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Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США
Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова
Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии
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Спорт
Сборная России обновила рекорд по числу медалей на зимних Универсиадах
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Умер старейший парламентарий США
Старейший член палаты представителей США Ральф Холл умер в возрасте 95 лет.
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Политика
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Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Ле Пен напомнила о вреде антироссийских санкций для экономики Европы
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Хоккей
Радулов оформил хет-трик в матче «Далласа» и «Колорадо» в НХЛ
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Политика
Суд вынес приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа
Федеральный судья штата Виргиния признал Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, виновным в мошенничестве и приговорил его к 47 месяцам тюремного заключения.
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Происшествия
«Спокойной ночи, MH370». Тайна пропавшего авиарейса так и не раскрыта
В ночь на 8 марта 2014 года пассажирский авиалайнер Boeing 777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines, и выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез при входе в воздушное пространство Вьетнама.
Обновлено вчера в 16:05
Кино
Из «Симпсонов» удалили фрагмент с голосом Майкла Джексона
Создатели мультипликационного сериала "Симпсоны" (The Simpsons, выходит с 1989 года) вырезали из одного из выпусков фрагмент, в котором звучит голос певца Майкла Джексона (1958-2009).
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Политика
В Крыму посоветовали Тимошенко снарядить экспедицию к центру Земли
Георгий Иоффе, являющийся главой Общественной палаты республики Крым, посоветовал кандидату в президенты Украины и лидеру партии украинской «Батькивщина» Юлии Тимошенко снарядить экспедицию к центру Земли, после того как Тимошенко дала письменное обязательство о возвращении полуострова в состав Украины.
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Шоу-бизнес
Виторган и Собчак заявили о расставании
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Обновлено вчера в 23:46
Политика
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В Вашингтоне считают, что полная денуклеаризация Корейского полуострова должна завершиться к 2021 году, к концу первого президентского срока Дональда Трампа.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Мексике в ДТП погибли 25 человек
По меньшей мере 25 мигрантов из Центральной Америки погибли и 29 пострадали в результате того, что грузовик перевернулся на шоссе в штате Чьяпас на юге Мексики, сообщает «Синьхуа».
Обновлено в 00:54
Политика
США заинтересовались активами Рамзана Кадырова в арабских странах
В документе содержится требование к исполнительной власти США по розыску активов Рамзана Кадырова, пишет сайт «Голос Америки».
Обновлено в 00:01
Происшествия
В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные
Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
«Краснодар» проиграл «Валенсии» в матче Лиги Европы
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
Российские дипломаты: корабли ВМФ РФ не заходили в британские воды
Корабли Северного флота ВМФ России не нарушали государственных границ в международных водах в момент их захода в шотландский залив Мори-Ферт, заявили сотрудники генконсульства РФ в Эдинбурге 7 марта, говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
ЦИК Украины утвердила 39 кандидатов в президенты
В ходе заседания ночью 8 марта члены украинской ЦИК отменили регистрацию Евгения Мураева, Дмитрия Гнапа и Дмитрия Добродомова в качестве кандидатов.
Обновлено вчера в 22:46
Авто
В феврале в России упали продажи новых автомобилей
Спрос на новые легковушки и легкие коммерческие автомобили в феврале текущего года сократился на 3,6%. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса, в прошлом месяце в России было продано 128 406 машин, это на 4.771 авто меньше, чем в феврале 2018 года — сообщает портал autorambler.ru.
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Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился
Показатель одобрения деятельности президента РФ по среднему значению с 25 февраля по 3 марта с снизился до 64,3%. Прошлый опрос зафиксировал этот показатель в 64,8%, что являлось максимумом в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:26
Космос
Илон Маск оценил российскую ракету «Ангара»
Глава компании SpaceX написал в Twitter, что новая версия ракеты "Ангара" для многократного использования должна быть отличной.
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Путешествия
Российские космические туристы смогут взять в полет кошек и собак
Космические туристы, которые оплатят место для полета на российском корабле "КосмоКурса", смогут взять в полет домашних животных.
Обновлено вчера в 23:43
Финансы
Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда
Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора.
Обновлено вчера в 09:55