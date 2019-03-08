Экономика
Товарооборот России и Китая вырос до $16 млрдГазета.Ru 03:44
Как отмечается, за февраль объем торговли России и Китая составил $6,83 млрд. При этом объем экспорта из Китая в Россию за первые два месяца текущего года сократился на 4,8%. Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Происшествия
Пассажир упал на рельсы станции метро «Перово»
Движение поездов прервано днем в пятницу на участке Калининской линии от станции "Новокосино" до станции "Шоссе Энтузиастов" из-за падения пассажира на пути, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 04:50
Политика
Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Правительство Финляндии ушло в отставку
Отставка правительства прошла на фоне неудачной реформы систем социального обеспечения и здравоохранения.
Обновлено в 03:36
Космос
Илон Маск оценил российскую ракету «Ангара»
Глава компании SpaceX написал в Twitter, что новая версия ракеты "Ангара" для многократного использования должна быть отличной.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены
Male-free кафе «Симона» ориентировано на девушек. Мужчины могут посещать мероприятия пространства после 19:00.
Обновлено в 03:45
Политика
Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Предполагаемых убийц следователя Шишкиной задержали в Петербурге
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Украинская община Крыма пригласила Климкина проведать родственников
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина пригласила министра иностранных дел Украины Павла Климкина посетить полуостров, чтобы проведать родственников и убедиться в своей неправоте насчет обстановки в регионе.
Обновлено в 04:04
Общество
Любимая сеть магазинов Кейт Миддлтон обанкротилась
По данным фирмы, после объявления были немедленно закрыты пять из 39 магазинов сети в Великобритании (два в Лондоне и еще три в Шеффилде, Бристоле и Ливерпуле), а также уволены 55 сотрудников компании.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Столтенберг пообещал не размещать новые ядерные ракеты НАТО в Европе
НАТО не планирует размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив
Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Медведев с борта самолета поздравил женщин с 8 Марта
Обновлено в 02:50
Космос
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Индии разбился военный самолет
Обновлено в 05:39
Политика
Ле Пен напомнила о катастрофических последствиях санкций против России
Лидер партии "Национальное объединение", депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен напомнила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики, и теперь Евросоюз может повторить ошибку уже в отношении Великобритании.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Суд лишил бойца Александра Емельяненко водительских прав
Мировой суд города Кисловодска на полтора года лишил прав бойца ММА Александра Емельяненко, отказавшегося при задержании пройти освидетельствование на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова
Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране.
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Французские инвесторы откроют в Крыму швейную фабрику
Французские инвесторы намерены открыть в Крыму швейную фабрику, сообщает министерство экономического развития республики.
Обновлено в 05:02
Политика
В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским.
Обновлено в 01:59
Политика
Суд вынес приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа
Федеральный судья штата Виргиния признал Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, виновным в мошенничестве и приговорил его к 47 месяцам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:24
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился
Показатель одобрения деятельности президента РФ по среднему значению с 25 февраля по 3 марта с снизился до 64,3%. Прошлый опрос зафиксировал этот показатель в 64,8%, что являлось максимумом в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В Краснодаре на площади в 100 кв. м горит склад
Пожар на площади 100 кв. м произошел в складском помещении в Краснодаре.
Обновлено в 05:25
Технологии
Атомный ледокол «Арктика» перебазировали для проведения испытаний
Специалисты судостроительного предприятия «Балтийский завод» перешвартовали строящийся атомный ледокол «Арктика» для обеспечения проведения испытаний.
Обновлено в 05:39
Путешествия
Пушкин: российским туристам разрешат брать в космос домашних животных
Гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин рассказал, что космическим туристам из России разрешат брать с собой домашних животных, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:14
Политика
Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии
Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией.
Обновлено вчера в 20:32
Музыка
Сергей Лазарев презентует свою песню для «Евровидения» 9 марта
Обновлено в 04:05