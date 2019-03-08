Экономика
Товарооборот России и Китая вырос до $16 млрдТАСС 00:07
Импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 7,5% - до $8,97 млрд. Только за февраль объем торговли двух стран составил $6,83 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Энергетика
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Происшествия
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Армия и оружие
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Политика
Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks
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Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
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