Товарооборот России и Китая вырос до $16 млрдТАСС 00:07

Импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 7,5% - до $8,97 млрд. Только за февраль объем торговли двух стран составил $6,83 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.

Товарооборот России и Китая вырос до $16 млрд

Политика Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали за отказ дать показания Брэдли Мэннинг арестовали в Ираке весной 2010 года, где он проходил службу.

Происшествия Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.

Происшествия Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет "Юная мисс Вселенная —2017" Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа. Об этом сообщается в ее инстаграме.

Политика Гуайдо призвал к смене власти на митинге в Каракасе Председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента страны, выступил перед сторонниками на митинге в Каракасе и призвал к смене власти.

Политика Министр ВВС США уйдет в отставку Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что министр ВВС США Хезер Уилсон намерена уйти в отставку.

Энергетика Всемирный банк обязал Венесуэлу выплатить Conocophillips более $8 млрд Венесуэла должна выплатить нефтегазовой компании ConocoPhillips $8,7 млрд за национализацию нефтяных активов в 2007 году, постановил арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка, сообщает пресс-служба американской компании.

Происшествия Мужчина поскользнулся и умер на проспекте Космонавтов Сообщается, что мужчина поскользнулся, упал на необработанном участке улиц и проломил себе череп, у него заметили кровоподтек у виска.

Политика Албанская православная церковь не признала ПЦУ Синод Албанской церкви отказался признавать новую церковь Украины. Об этом сообщает агентство «Ромфеа».

Политика Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

Политика В Алжире во время акций протеста пострадали более ста силовиков По предварительным данным, 112 стражей правопорядка пострадали, 195 человек задержали в результате протестных акций в Алжире, сообщает интернет-издание TSA со ссылкой на заявление главного управления национальной безопасности страны.

Спорт Павлова: диванным критикам вернется весь их негатив Павлова в своем аккаунте в Instagram попросила болельщиков не писать негативные комментарии.

Происшествия В Москве подросток умер после похода к стоматологу В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.

Общество Мужчины с цветами вторглись в закрытое феминистское кафе в Петербурге На канале движения Сеть в YouTube опубликован ролик инцидента. На нем видно, что мужчины с цветами заходят в кафе.

Политика В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским.

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Московской области Два человека погибли, по уточненным данным, в пятницу на 57-м километре трассы Москва - Касимов в Московской области.

Спорт Россия выиграла медальный зачет Универсиады Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально заявили о расставании Ксения Собчак и Максим Виторган официально прокомментировали информацию о своем расставании.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился Показатель одобрения деятельности президента РФ по среднему значению с 25 февраля по 3 марта с снизился до 64,3%. Прошлый опрос зафиксировал этот показатель в 64,8%, что являлось максимумом в 2019 году.

Спорт Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.

Политика Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.

Спорт Женская сборная США подала в суд на национальную федерацию футбола Гражданский иск подан в суд Лос-Анджелеса в Международный женский день, отмечает телеканал NBC.

Происшествия В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.

Энергетика Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.