Экономика
Товарооборот России и Китая вырос до $16 млрдТАСС 00:07
Импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 7,5% - до $8,97 млрд. Только за февраль объем торговли двух стран составил $6,83 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Армия и оружие
Пентагон вновь пригрозил Турции из-за покупки С-400
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Происшествия
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Армия и оружие
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Политика
Министр ВВС США уйдет в отставку
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Политика
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
Обновлено в 13:27
Энергетика
Американская ConocoPhillips отсудила у Венесуэлы $8 млрд
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Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
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Армия и оружие
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Происшествия
Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены
Накануне Международного женского дня группа мужчин с охапками тюльпанов ворвалась в петербургскую феминистскую кофейню «Симона», сообщает «Росбалт».
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Спорт
Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону
Обновлено в 11:39
Кино
Скончался американский актер Ян-Майкл Винсент
Американский актер Ян-Майкл Винсент скончался на 74 году жизни.
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Авто
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Daimler и Volkswagen пошли на сотрудничество с ЕС, поэтому, как пишет Spiegel, можно ожидать, что эти компании будут оштрафованы на меньшие суммы, в отличие от BMW.
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Происшествия
Мужчина поскользнулся и умер на проспекте Космонавтов
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Американские военные выразили удивление в связи с эффективностью российских истребителей МиГ-21, которые отлично продемонстрировали свою боеспособность во время недавнего воздушного боя над Кашмипром.
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