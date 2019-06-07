Экономика
Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%РИА Новости вчера в 23:55
Китайский экспорт в Россию в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,7% и достиг 18,16 миллиарда долларов, а импорт из России в КНР вырос на 7,8%, - до 24,305 миллиарда долларов.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:18, Ашберн
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке
Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Тест Голунова на наркотики показал отрицательный результат
Тест корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики показал отрицательный результат.
Обновлено в 03:31
Политика
СБУ усилила контроль за россиянами, въезжающими в Молдавию
Служба безопасности Украины усилила контроль за гражданами РФ, въезжающих на территорию Молдавии с украинской территории, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
Обновлено в 03:07
Наука
Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено 07 июня в 10:15
Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Общество
Леонида Волкова увезли в ОВД после 20 суток ареста
По словам Жданова, Волкова не выпустили из спецприемника, где он отбыл арест, хотя должны были это сделать в рано утром.
Обновлено в 02:07
Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Транспорт
Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту
Запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста запланирован на первую половину декабря 2019 года.
Обновлено в 03:50
Футбол
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Крис Пратт женился на дочке Арнольда Шварценеггера
Дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, известного по своим ролях в громких кассовых хитах Голливуда.
Обновлено вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Экс-жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Столичное УФАС проверит рекламу билетов на концерт группы «Каста»
Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Адмирал запаса Валентин Селиванов, комментируя действия российских моряков большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Виноградов" во время инцидента с ракетным крейсером США в Восточно-Китайском море, заявил, что экипаж в сложившихся условиях имел полное право на отдых.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой
На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.
Обновлено в 03:11
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено 08 июня в 21:12
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл японский миноносец
Эскадренный миноносец Морских сил самообороны Японии "Судзунами" прибыл во Владивосток с неофициальным заходом, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими
Сегодня утром, 10 июня, в окрестностях Ялты произошла дорожная авария, в результате которой погибли водитель и пассажир мотоцикла, а также пешеход.
Обновлено в 04:11
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Политика
Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США
Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2
В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи
В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08