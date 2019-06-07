Экономика

Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%РИА Новости вчера в 23:55

Китайский экспорт в Россию в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,7% и достиг 18,16 миллиарда долларов, а импорт из России в КНР вырос на 7,8%, - до 24,305 миллиарда долларов.
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Объем торговли Китая и США с января по май упал на 14,5%

ТАСС03:45

После встречи с главой КНР Путин заявил, что товарооборот превысил установленный порог и достиг $108 млрд

Апрал08 июня в 17:30

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 4%

News.ru00:36

Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%

РИА Новостивчера в 23:55

Китай снизил товарооборот с США на 14,5%

Коммерсантъ02:44

«Покупаем оборудование за сырьё» — о росте товарооборота Китая и РФ

REGNUM07 июня в 06:58

Алиханов назвал сумму товарооборота Калининградской области с КНР

РБК Калининград07 июня в 05:11
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:18, Ашберн
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Тест Голунова на наркотики показал отрицательный результат

Тест корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики показал отрицательный результат.
Обновлено в 03:31
Политика

СБУ усилила контроль за россиянами, въезжающими в Молдавию

Служба безопасности Украины усилила контроль за гражданами РФ, въезжающих на территорию Молдавии с украинской территории, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
Обновлено в 03:07
Наука

Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака

Обновлено 07 июня в 10:15
Экономика

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Общество

Леонида Волкова увезли в ОВД после 20 суток ареста

По словам Жданова, Волкова не выпустили из спецприемника, где он отбыл арест, хотя должны были это сделать в рано утром.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Должник расстрелял кредитора и его невесту у автовокзала в Уфе

Обновлено в 03:38
Автоспорт

Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Транспорт

Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту

Запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста запланирован на первую половину декабря 2019 года.
Обновлено в 03:50
Футбол

Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами

Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Крис Пратт женился на дочке Арнольда Шварценеггера

Дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, известного по своим ролях в громких кассовых хитах Голливуда.
Обновлено вчера в 06:13
Шоу-бизнес

Экс-жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Обновлено вчера в 20:56
Общество

Столичное УФАС проверит рекламу билетов на концерт группы «Каста»

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Адмирал запаса Валентин Селиванов, комментируя действия российских моряков большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Виноградов" во время инцидента с ракетным крейсером США в Восточно-Китайском море, заявил, что экипаж в сложившихся условиях имел полное право на отдых.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой

На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.
Обновлено в 03:11
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено 08 июня в 21:12
Армия и оружие

Во Владивосток прибыл японский миноносец

Эскадренный миноносец Морских сил самообороны Японии "Судзунами" прибыл во Владивосток с неофициальным заходом, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими

Сегодня утром, 10 июня, в окрестностях Ялты произошла дорожная авария, в результате которой погибли водитель и пассажир мотоцикла, а также пешеход.
Обновлено в 04:11
Общество

ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни

Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Политика

Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США

Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи

В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия

Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
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