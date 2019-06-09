Экономика
Товарооборот между Китаем и США снизился на 14,5%Деловое.ТВ вчера в 06:53
За пять месяцев товарооборот между Китаем и США замедлился на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Как сообщается в отчете главного таможенного управления КНР, товарооборот составляет $209,7 миллиардов. Поставки китайских товаров в США снизились на 8,4%, что составляет $160 млрд.
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Футбол
Мамаев вычислил день своего освобождения
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Обновлено вчера в 18:54
Транспорт
Правительство протестирует в Чувашии беспилотные автомобили
Предполагается, что первыми на дороги выйдут автомобили, оборудованные беспилотными системами "Яндекса".
Обновлено в 02:52
Экономика
Россияне стали гораздо больше интересоваться недвижимостью на Кипре
Со стороны россиян спрос вырос сразу на 40 процентов.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Политика
Москалькова обсудила с Путиным дело Голунова
Генпрокуратура должна проконтролировать предварительное следствие по делу журналиста Ивана Голунова, заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова после встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
СК возбудил дело по факту взрыва на танкере в Махачкале
Обновлено в 03:12
Игры
Marvel’s Avengers: A-Day выйдет 15 мая
Обновлено в 01:20
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ
Обновлено вчера в 20:06
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 13:40
Футбол
Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 03:00
Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Энергетика
«Газпром» создаст «дочку» по геологоразведке с бюджетом 80 млрд руб
Структура «Газпром недра» объединит две существующие «дочки» монополии — «Газпром георесурс» и находящуюся под санкциями США «Газпром геологоразведку» — и станет генподрядчиком по геолого-разведочным, геофизическим и специальным работам, получив контракты на около 80 млрд руб. ежегодно.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Авто
В России рухнули цены на УАЗ «Профи»
До конца июня УАЗ "Профи" можно приобрести за 648 000 рублей (бортовой "Профи" в комплектации "Стандарт" до акции стоил 819 900 рублей).
Обновлено в 03:05
Политика
Конституционный суд Молдавии осудил оказываемое на него давление
Конституционный суд Молдавии в вторник выступил с заявлением, в котором осуждается политическое давление оказываемое на него, депутатов призывают подчиниться принятым ранее решениям, сообщает пресс-служба КС.
Обновлено в 03:19
Общество
Более половины парка российских авиакомпаний находятся в группе риска
Росавиация в 2019 году начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах, сообщили сотрудники пяти авиакомпаний.
Обновлено в 01:35
Здоровье
Британские врачи диагностировали ребенку колики вместо порока сердца
Обеспокоенная Смоллвуд решила обратиться в другую больницу, специалисты которой диагностировали малышу порок сердца и немедленного оказались ему необходимую помощь.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Обновлено вчера в 18:17
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Футбол
Левандовски повторил рекорд по матчам за сборную Польши
Капитан сборной Польши Роберт Левандовски вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Израиля.
Обновлено вчера в 14:54
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено вчера в 04:55