Экономика
Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%РИА Новости вчера в 23:55
Китайский экспорт в Россию в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,7% и достиг 18,16 миллиарда долларов, а импорт из России в КНР вырос на 7,8%, - до 24,305 миллиарда долларов.
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Финансы
Доллар дорожает к мировым валютам после падения в конце недели
Курс доллара растет в понедельник утром по отношению к большинству мировых валютах, корректируясь после падения в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Леонида Волкова, сегодня отбывшего 20 суток административного ареста, снова увезли в полицию
Соратник Алексея Навального доставлен в ОВД "Тверской", сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 01:45
Происшествия
На Ярославском направлении МЖД задерживаются пригородные поезда
Пригородные поезда Ярославского направления Московской железной дороги задерживаются по техническим причинам, сообщили 10 июня в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Обновлено в 02:21
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца
Ранее представитель продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что Бари Алибасов продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Путешествия
Путешественники назвали худшие места в поездах
Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Токаев поблагодарил казахстанцев за доверие
Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за оказанное ему доверие, сообщается на официальном сайте Токаева.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Суд не стал арестовывать журналиста Ивана Голунова
Обновлено 08 июня в 15:19
Общество
Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста
Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 16:34
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Политика
Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России
В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили крупные технологические компании, такие как Microsoft и Dell, о серьезных последствиях, которые их ждут, если они последуют запрету США и прекратят поставлять технологии китайским компаниям.
Обновлено вчера в 03:04
Игры
Видео: на E3 состоялась мировая премьера нового Microsoft Flight Simulator
Мировая премьера одного из самых известных авиасимуляторов состоялась на выставке Electronic Entertainment Expo (E3) 2019.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как веселится с детьми в бассейне
Пятилетние дети уверенно плавают рядом с папой. Последние несколько дней Максиму Галкину удается много времени уделять семье и детям.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в прямом эфире
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Что второй ребенок Тимати получит в наследство от его старшей дочки
«СтарХит» узнал, что ребенок модели получит в наследство от старшей дочки Тимати.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено 08 июня в 11:04
Общество
В Казани за 7 лет бесплатную землю получили 5685 многодетных семей
В этом году бесплатные участки будут распределять на новых территориях в Высокогорском районе В Казани за 7 лет бесплатную землю получили 5685 многодетных семей, сообщили на деловом понедельнике в мэрии города 10 июня.
Обновлено в 01:32
Футбол
Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы
Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет.
Обновлено в 02:07
Общество
«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов
Ретейлер "Магнит" приступил к тестированию нового формата магазинов — ультрамалого.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия
В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды
В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Общество
Выплаты по уходу за инвалидами могут вырасти в восемь раз
Как ранее сообщали «Кубанские новости», с 1 июля 2019 года размер ежемесячных пособий безработным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов и инвалидов детства I группы вырастет до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Экономика
Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов
Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Обновлено в 01:37
Политика
МИД Китая отверг обвинения в преследовании нацменьшинств
Китай отверг обвинения в содержании 1 млн уйгуров и других национальных меньшинств в политических лагерях для идеологической обработки.
Обновлено в 00:37