Экономика

Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%РИА Новости вчера в 23:55

Китайский экспорт в Россию в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,7% и достиг 18,16 миллиарда долларов, а импорт из России в КНР вырос на 7,8%, - до 24,305 миллиарда долларов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Товарооборот РФ и КНР возрос на четыре процента

Политика Сегодня01:06

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 4%

News.ru00:36

Расширяется сотрудничество между Китаем и Россией в области сельского хозяйства

Трудвчера в 16:59

Товарооборот США и КНР с начала года сократился на 14,5%

Московский Комсомолец00:25

Товарооборот США и КНР в январе-мае 2019 г сократился на 14,5%

ПРАЙМ00:16

Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%

РИА Новостивчера в 23:55

«Покупаем оборудование за сырьё» — о росте товарооборота Китая и РФ

REGNUM07 июня в 06:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:41, Ашберн
Экономика

В России снизилось число бедных

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за 2018 год число бедных россиян (с доходами ниже прожиточного минимума) сократилось на 400 тысяч и составило 12,9 процента населения.
Обновлено вчера в 19:52
Единоборства

Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Игры

Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077

Обновлено вчера в 19:48
Общество

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста

Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие

В НАТО назвали цель учений на Балтике

Обновлено вчера в 17:11
Наука

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено 07 июня в 03:03
Наука

Рыба-гроб задерживает дыхание под водой

Ученые нашли рыбу, которая задерживает дыхание под водой на несколько минут, сообщает Journal of Fish Biology.
Обновлено вчера в 16:14
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Политика

Токаев поблагодарил граждан Казахстана за оказанное ему доверие

Обновлено в 00:35
Театры

Чехов-центр показал сахалинцам новый спектакль

Обновлено в 00:58
Хоккей

«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»

Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:36
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня

Скорее наоборот, положение планет может открыть перед вами возможности заработка в ранее не знакомых сферах.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия

В Бурятии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку

Обновлено вчера в 10:22
Общество

Жители Киселёвска попросили убежища в Канаде

Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Футбол

Гончаренко: почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о возможных потерях в межсезонье.
Обновлено вчера в 13:03
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об утечке личных данных 900 тысяч россиян

По информации издания, речь идёт о данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Сахалинские рыбаки нашли в море тело бывшего мэра Шахтерска

Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.
Обновлено в 01:02
Транспорт

Дорожные камеры хотят устанавливать в местах массовых ДТП

Как сообщает Iz.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, документ предлагает сделать основополагающим принципом при размещении дорожных камер — преобладание массовых ДТП.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни

Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено вчера в 20:02
Политика

Медведев может обсудить на встречах в Женеве украинское урегулирование

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего визита в Женеву 10-11 июня может обсудить в двусторонних контактах с коллегами вопросы урегулирования ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие

Ремонт «Адмирала Кузнецова» обсудят в Мурманске

В понедельник в Мурманске состоится совещание по ремонту крейсера "Адмирал Кузнецов", которое проведет новый главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова

В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».
Обновлено в 01:15
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Здоровье

Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирской области

Более 20 случаев менингококковой инфекции отмечено в Новосибирской области.
Обновлено в 00:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное