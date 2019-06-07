Экономика
Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%РИА Новости вчера в 23:55
Китайский экспорт в Россию в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,7% и достиг 18,16 миллиарда долларов, а импорт из России в КНР вырос на 7,8%, - до 24,305 миллиарда долларов.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:41, Ашберн
Экономика
В России снизилось число бедных
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за 2018 год число бедных россиян (с доходами ниже прожиточного минимума) сократилось на 400 тысяч и составило 12,9 процента населения.
Обновлено вчера в 19:52
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Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:51
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Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
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Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
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Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено 07 июня в 03:03
Наука
Рыба-гроб задерживает дыхание под водой
Ученые нашли рыбу, которая задерживает дыхание под водой на несколько минут, сообщает Journal of Fish Biology.
Обновлено вчера в 16:14
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
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Чехов-центр показал сахалинцам новый спектакль
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Хоккей
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Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
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Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня
Скорее наоборот, положение планет может открыть перед вами возможности заработка в ранее не знакомых сферах.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия
В Бурятии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку
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Общество
Жители Киселёвска попросили убежища в Канаде
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Футбол
Гончаренко: почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о возможных потерях в межсезонье.
Обновлено вчера в 13:03
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об утечке личных данных 900 тысяч россиян
По информации издания, речь идёт о данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Сахалинские рыбаки нашли в море тело бывшего мэра Шахтерска
Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.
Обновлено в 01:02
Транспорт
Дорожные камеры хотят устанавливать в местах массовых ДТП
Как сообщает Iz.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, документ предлагает сделать основополагающим принципом при размещении дорожных камер — преобладание массовых ДТП.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни
Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Медведев может обсудить на встречах в Женеве украинское урегулирование
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего визита в Женеву 10-11 июня может обсудить в двусторонних контактах с коллегами вопросы урегулирования ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Ремонт «Адмирала Кузнецова» обсудят в Мурманске
В понедельник в Мурманске состоится совещание по ремонту крейсера "Адмирал Кузнецов", которое проведет новый главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова
В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».
Обновлено в 01:15
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Здоровье
Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирской области
Более 20 случаев менингококковой инфекции отмечено в Новосибирской области.
Обновлено в 00:30