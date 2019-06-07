Экономика
Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%РИА Новости вчера в 23:55
Китайский экспорт в Россию в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,7% и достиг 18,16 миллиарда долларов, а импорт из России в КНР вырос на 7,8%, - до 24,305 миллиарда долларов.
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