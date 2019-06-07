Экономика

Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%РИА Новости вчера в 23:55

Китайский экспорт в Россию в январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,7% и достиг 18,16 миллиарда долларов, а импорт из России в КНР вырос на 7,8%, - до 24,305 миллиарда долларов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 4%

News.ru00:36

Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%

РИА Новостивчера в 23:55

Расширяется сотрудничество между Китаем и Россией в области сельского хозяйства

Трудвчера в 16:59

Товарооборот США и КНР в январе-мае 2019 г сократился на 14,5%

ПРАЙМ00:16

Товарооборот РФ и КНР возрос на четыре процента

Политика Сегодня01:06

Товарооборот США и КНР с начала года сократился на 14,5%

Московский Комсомолец00:25

«Покупаем оборудование за сырьё» — о росте товарооборота Китая и РФ

REGNUM07 июня в 06:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Фитнес-клуб Наташи Королевой и Тарзана, ресторан Александра Реввы: звезд постиг крах в бизнесе

Обновлено вчера в 22:00
Энергетика

Названы страны Европы, жители которых могут купить больше всего газа

Наименьший объём себе могут позволить купить на среднюю зарплату украинцы, а самый большой объём — жители Люксембурга, Казахстана и России.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

В пресс-службе «Уральских авиалиний» «URA.RU» подтвердили, что самолет, следовавший рейсом Москва-Томск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге по технической причине.
Обновлено вчера в 23:21
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие

Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток

Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток для совместных учений "Сарекс-2019", передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:09
Общество

Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ

В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено 08 июня в 12:15
Происшествия

Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии

В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
Политика

Наблюдатели ШОС не выявили серьезных нарушений на выборах в Казахстане

Обновлено вчера в 23:54
Хоккей

«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»

Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Убийца расстрелял парня и девушку в центре Уфы

Обновлено вчера в 12:22
Здоровье

Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирской области

Более 20 случаев менингококковой инфекции отмечено в Новосибирской области.
Обновлено в 00:30
Экономика

В России снизилось число бедных — Голикова

За 2018 год в Российской Федерации уменьшилось число бедных на 400 тысяч человек.
Обновлено в 00:37
Политика

Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты

Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Минсельхоз овладевает «Росагролизингом»

Ведомство претендует на права акционера госкомпании Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО «Росагролизинг» вместо Росимущества.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Обновлено 07 июня в 04:55
Политика

Полномочия президента Молдавии Додона переданы премьеру

Суд объяснил, что Додон не стал подписывать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:22
Здоровье

Великий вопреки. Академик Евгений Чазов отмечает 90-летие

Карболка и махорка Евгений Чазов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 17:34
Общество

Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник

Обновлено вчера в 06:45
Кино

Названы худшие ремейки в истории кино

Зарубежные аналитики из 24/7 Wall Street расставили в ранжир полсотни киноремейков.
Обновлено вчера в 10:59
Общество

Составлен рейтинг самых полезных завтраков

Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия

Строительный кран упал на жилой комплекс в США

По его данным, кран упал на жилой комплекс в результате штормовой погоды. Кроме того, повреждена часть парковки.
Обновлено вчера в 21:07
Космос

В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий

Обновлено 07 июня в 11:46
Культура

Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера BadComedian.
Обновлено вчера в 18:55
Путешествия

Путешественники назвали худшие места в поездах

Более половины российских путешественников уверены: худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.
Обновлено вчера в 23:11
Технологии

Россияне предпочитают покупать смартфоны в Интернете

Рост онлайн-продаж «умных» телефонов составил 35–40%, в розничных магазинах намного ниже — всего 2%. Эксперты полагают, что помимо развития электронных платежей, на ситуацию могло повлиять навязывание дополнительных услуг в магазинах, которого покупатели стараются избежать, а также завышенные в офлайне цены на дополнительные аксессуары.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Полковнику Захарченко огласят приговор

Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян

Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.
Обновлено вчера в 22:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное