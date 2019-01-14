Экономика
Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1% до $107 млрд. Такие данные распространили в департаменте статистического анализа Главного таможенного управления КНР в понедельник, 14 января, сообщает ТАСС.
Известиявчера в 23:58
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Происшествия
В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта
В Гданьске во время благотворительного концерта неизвестный напал с ножом на мэра Павла Адамовича.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, японская сторона разослала приглашения представителям различных СМИ на закрытый брифинг.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
На Украине оценили вероятность начала войны с Россией
Вероятность начала войны между Россией и Украиной минимальна, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам".
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
В Сызрани школьник ударил учительницу по голове
В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко
Обновлено вчера в 10:21
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
В РПЦ ответили на призыв Порошенко «показать свой томос»
В Русской православной церкви прокомментировали призыв президента Украины Петра Порошенко, который потребовал от РПЦ "показать свой томос".
Обновлено вчера в 23:43
Кино
HBO объявил дату премьеры последнего сезона «Игры Престолов»
Восьмой и последний сезон популярного сериала "Игра Престолов" выйдет 14 апреля.
Обновлено вчера в 21:54
Теннис
Мария Шарапова прошла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла британку Харриет Дарт в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Обновлено вчера в 21:40
Космос
Возможной причиной сбоя радиотелескопа «Спектр-Р» названа радиация
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Шереметьеве самолет выкатился за пределы ВПП
Самолет, летевший из Москвы в Прагу, во время разбега выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Польша планирует построить остров в Калининградском заливе
По проекту искусственный остров должен быть локализован на Вислинском заливе.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика
Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27%
Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1% до $107 млрд.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета
Обновлено вчера в 20:09
Космос
Грузовой корабль Dragon покинул МКС
Американский космический грузовой корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие
Трамп пригрозил разорить Турцию, если она нападет на курдов в Сирии
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.
Обновлено вчера в 18:22
Экономика
«Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы
В текущем году еще около 1 млрд руб. будет выделено из бюджета Москвы на реконструкцию здания, расположенного на Охотном Ряду и являющегося архитектурным памятником.
Обновлено вчера в 18:57
Наука
Нобелевского лауреата лишили званий за расизм
Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2»
МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку
Обновлено 12 января в 03:16
Экономика
В кабмине представили новую методику расчета производительности труда
Минэкономразвития представило новую методику расчета производительности труда для выполнения майского указа президента.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено 12 января в 10:26
Экономика
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей
С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Переводчиков Трампа намерены допросить в конгрессе США
В палату представителей американского конгресса могут вызвать для дачи показаний переводчиков, присутствовавших на встречах президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, передает 13 января телеканал ABC.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоотключением
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оснащать дома газовыми плитами, которые автоматически выключаются в случае, если гаснет пламя, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19 Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 22 минуты 4 секунды, нанёс три броска в створ ворот, набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+4». Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27.
Обновлено вчера в 20:59
Спорт
Россиянки выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Обновлено вчера в 08:01
Политика
В Германии ответили на угрозы США по «Северному потоку-2»
В парламенте Германии отреагировали на заявление посла США Ричарда Гренеля, пригрозившего немецким компаниям санкциями за участие в проекте «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие
ВКС помогут с ликвидацией последствий схода оползня на реке Бурея
Оборудование для ликвидации последствий оползня на реке Бурея в Хабаровском крае начала перебрасывать военно-транспортная авиация ВКС.
Обновлено вчера в 04:37