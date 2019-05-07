Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%ТАСС вчера в 23:30

Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 7,6% - до $18,8 млрд. Только за апрель объем торговли двух стран составил $8,9 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.

Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%

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