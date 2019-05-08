Экономика
Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%ТАСС вчера в 23:30
Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 7,6% - до $18,8 млрд. Только за апрель объем торговли двух стран составил $8,9 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Политика
Коломойский: Тимошенко просила помочь ей на выборах
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
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В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Спорт
Александр Логинов женится на украинской биатлонистке
Государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что биатлонистка Мария Кручова завершила спортивную карьеру, сообщает Xsport.
Обновлено в 03:46
Политика
На Украине хотят признать выданные в Донбассе паспорта РФ недействительными
Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что кабмин страны будет добиваться решения, по которому выданные в Донбассе российские паспорта будут считаться в стране недействительными.
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Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Обновлено в 04:52
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
В результате схода лавины семь человек погибли, девушкам удалось спастись.
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Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
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Площадь лесных пожаров в Иркутской области удвоилась за сутки
В Иркутской области лес горит уже на 16 тысячах гектаров - всего за сутки площадь пожаров выросла более чем в два раза.
Обновлено в 04:59
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
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Здоровье
Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
Обновлено в 01:47
Политика
На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров
Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Гаджеты
Канадцы создали дрон с экраном светового поля
В 2018 году инженеры под руководством Рула Вертегала (Roel Vertegaal) из Human Media Lab Королевского университета в Кингстоне создали систему видеосвязи, позволяющую передавать объемное изображение через экран светового поля без необходимости в очках дополненной реальности или других надеваемых устройствах.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие
Российские зенитные комплексы отразили атаку боевиков на Хмеймим
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
В Тюмени массово эвакуируют людей из торговых центров
Обновлено в 04:37
Политика
Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке
Иран приостановит исполнение некоторых обязательств в рамках так называемой ядерной сделки, говорится в сообщении президента Ирана Хасана Рухани.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
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Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 20:45
Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Хоккей
«Сент-Луис» победил «Даллас» и вышел в третий раунд плей-офф
Сент-Луис нанес поражение Далласу (2:1 2OT) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
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Шоу-бизнес
Ушла за Началовой: скоропостижно скончалась журналист Исаева
Бильд-редактор популярных изданий Ирина Исаева скоропостижно скончалась после отрыва тромба, сообщает портал "Дни.ру".
Обновлено в 03:38
Общество
МЧС Тверской области сообщает об отсутствии радиационной опасности
В настоящий момент радиационный фон на территории Тверской области в норме, на Калининской АЭС ЧП не произошло.
Обновлено в 04:25
Общество
СМИ сообщили о строительстве в Киеве моста по украденному проекту
Несколько месяцев назад украинские архитекторы сообщили Стефани Шафрот о том, что в Киеве строится мост, похожий на их конкурсный проект.
Обновлено в 04:45
Общество
В Новосибирске установили памятник Сталину
На территории Новосибирского областного комитета КПРФ установили памятник Иосифу Сталину, сообщил «РИА Новости» глава инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.
Обновлено в 02:49
Общество
Минпросвещения намерено реформировать систему школьного питания
ИА «Ореанда-Новости» Министерство просвещения России объявило о конкурсе для «формирования единой концепции модели системы организации горячего питания» учащихся российских школ.
Обновлено в 04:24
Общество
Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей
Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Обновлено в 03:08
Общество
Жителя Ярославля привлекли за фото надписи, оскорбляющей власть
7 мая в Кировском отделе полиции Ярославля был составлен протокол на жителя города Кирилла Попутникова, который выложил в интернет фотографию хулиганской надписи на здании УМВД России по Ярославской области.
Обновлено в 02:13