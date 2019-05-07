Экономика
Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%ТАСС вчера в 23:30
Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 7,6% - до $18,8 млрд. Только за апрель объем торговли двух стран составил $8,9 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
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Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
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Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Политика
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Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
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Общество
Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
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Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
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Политика
Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Певец Макс Барских попал в ДТП в Лос-Анджелесе
Украинский исполнитель Макс Барских сообщил через свой Instagram, что попал в ДТП в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Пилот SSJ-100 вернулся в горящий самолет за напарником
Командир самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов вернулся в охваченный пламенем салон за вторым пилотом и помог ему выбраться оттуда.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке
США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
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Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено вчера в 16:02
Здоровье
Скорая помощь Сургута начала использовать электронную карту вызова
Скорая помощь Сургута первой в России начала использовать электронную карту вызова.
Обновлено в 05:47
Экология
Введен запрет на посещение лесов в 18 лесничествах Иркутской области
На время действия приказа организуют контрольно-пропускные пункты, а лесные дороги перекроют, сообщает правительство Иркутской области.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.
Обновлено в 05:23
Авто
Китай намерен экспортировать подержанные автомобили
Разрешение на вывоз подержанных авто за рубеж уже действует в десяти городах и провинциях Китая, в числе которых Пекин, Шанхай и Гуандун.
Обновлено вчера в 09:57
Футбол
Семак выразил надежду на новый контракт Кокорина с «Зенитом»
Семак надеется, что этот приговор позволит "Зениту" подписать новый контракт с Кокориным.
Обновлено в 05:57
Экономика
Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона
Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.
Обновлено в 03:43
Экономика
МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд
Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Капелло: «Вчера взорвался не только Ливерпуль, но и Мадрид»
"Барселона" не сумела забить Алиссону, который совершал превосходные сейвы. Вчера взорвался не только Ливерпуль, но и Мадрид.
Обновлено в 05:45
Общество
Зюганов ответил Чижовой, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Ранее писательница Елена Чижова заявила, что лидер СССР ненавидел Ленинград и помог Гитлеру уничтожить город.
Обновлено вчера в 09:08
Технологии
В России доставка из интернет-магазинов может подешеветь на 5 – 10%
Стоимость доставки из интернет-магазинов в России может уменьшиться на 5 – 10%.
Обновлено в 02:43
Кино
Компания Disney на год перенесла премьеру «Аватара-2»
Премьера «Аватара-2» была назначена на 18 декабря 2020 года. Теперь предполагается, что фильм выйдет 17 декабря 2021 года.
Обновлено вчера в 19:57
Игры
Игра Apex Legends выйдет на мобильных устройствах
Обновлено в 05:11