Экономика

Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%ТАСС вчера в 23:30

Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 7,6% - до $18,8 млрд. Только за апрель объем торговли двух стран составил $8,9 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Китай увеличил товарооборот с Россией и сократил с США

Вести.Финанс05:06

Торговля между Финляндией и Россией подросла на один процент

Фонтанка.Рувчера в 06:51

Дошли до края: взаимная торговля между США и КНР рухнула на 15%

ТК Звезда00:14

Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 5,8%

Московский Комсомолецвчера в 23:46

Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%

ТАССвчера в 23:30

Товарооборот США и КНР в январе-апреле 2019 г сократился на 15,7% - таможня КНР

ПРАЙМ00:16

Товарооборот России и Китая стал больше на 5,8% с начала 2019 года

iReactor02:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Обновлено в 06:01
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Общество

Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях

Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
Обновлено в 05:27
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию

Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.
Обновлено в 05:42
Политика

Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Певец Макс Барских попал в ДТП в Лос-Анджелесе

Украинский исполнитель Макс Барских сообщил через свой Instagram, что попал в ДТП в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Пилот SSJ-100 вернулся в горящий самолет за напарником

Командир самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов вернулся в охваченный пламенем салон за вторым пилотом и помог ему выбраться оттуда.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке

США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
Обновлено в 01:42
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Шоу-бизнес

Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено вчера в 16:02
Здоровье

Скорая помощь Сургута начала использовать электронную карту вызова

Скорая помощь Сургута первой в России начала использовать электронную карту вызова.
Обновлено в 05:47
Экология

Введен запрет на посещение лесов в 18 лесничествах Иркутской области

На время действия приказа организуют контрольно-пропускные пункты, а лесные дороги перекроют, сообщает правительство Иркутской области.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.
Обновлено в 05:23
Авто

Китай намерен экспортировать подержанные автомобили

Разрешение на вывоз подержанных авто за рубеж уже действует в десяти городах и провинциях Китая, в числе которых Пекин, Шанхай и Гуандун.
Обновлено вчера в 09:57
Спорт

Трусова претендует на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе

Обновлено в 06:18
Футбол

Семак выразил надежду на новый контракт Кокорина с «Зенитом»

Семак надеется, что этот приговор позволит "Зениту" подписать новый контракт с Кокориным.
Обновлено в 05:57
Экономика

Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона

Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.
Обновлено в 03:43
Экономика

МВФ оценил энергетические субсидии России в $551 млрд

Больше всего на субсидии в 2015 году потратил Китай ($1,4 трлн), за ним следуют США ($649 млрд), тройку лидеров замыкает Россия ($551 млрд).
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Капелло: «Вчера взорвался не только Ливерпуль, но и Мадрид»

"Барселона" не сумела забить Алиссону, который совершал превосходные сейвы. Вчера взорвался не только Ливерпуль, но и Мадрид.
Обновлено в 05:45
Общество

Зюганов ответил Чижовой, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Ранее писательница Елена Чижова заявила, что лидер СССР ненавидел Ленинград и помог Гитлеру уничтожить город.
Обновлено вчера в 09:08
Технологии

В России доставка из интернет-магазинов может подешеветь на 5 – 10%

Стоимость доставки из интернет-магазинов в России может уменьшиться на 5 – 10%.
Обновлено в 02:43
Кино

Компания Disney на год перенесла премьеру «Аватара-2»

Премьера «Аватара-2» была назначена на 18 декабря 2020 года. Теперь предполагается, что фильм выйдет 17 декабря 2021 года.
Обновлено вчера в 19:57
Игры

Игра Apex Legends выйдет на мобильных устройствах

Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что участие в шоу «Голос» подорвало его здоровье

Обновлено в 06:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное