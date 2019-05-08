Экономика
Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%ТАСС вчера в 23:30
Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 7,6% - до $18,8 млрд. Только за апрель объем торговли двух стран составил $8,9 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Политика
Коломойский назвал срок возвращения на Украину
Украинский бизнесмен и экс-глава "Приватбанка" Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.info, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.
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Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
В день специалисты советуют есть не более 30 г сала.
Обновлено вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына
Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.
Обновлено вчера в 10:34
Транспорт
Мэр извинился за созданные неудобства при ремонте трассы Уфа-Аэропорт
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере
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Обновлено вчера в 19:55
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В Национальной хоккейной лиге состоялась седьмая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Даллас Старз".
Обновлено в 00:17
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
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«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
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Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Политика
В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти в МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек".
Обновлено вчера в 20:09
Транспорт
В России официально разрешат укладывать асфальт в дождь и снег
Работы официально разрешат проводить в дождь, снег и мороз, лишь бы не было сильного ветра.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Двух украинских рыбаков освободили в Крыму
Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено 06 мая в 10:52
Армия и оружие
В ДНР оценили назначение нового командующего операцией ВСУ в Донбассе
Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:42
Общество
Комиссия по этике в ХМАО оценит совет чиновницы поднять «пятые точки»
Комиссия по этике в ХМАО проверит высказывания сотрудницы администрации Сургутского района Любови Иванцовой, которая в ответ на жалобы посоветовала жителям уезжать или поднять свои "пятые точки" и сделать что-то самим, заявил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Обновлено вчера в 09:58
Экономика
Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону
В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Шоу-бизнес
Оксану Федорову с трудом узнали на новом снимке в соцсети
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Обновлено вчера в 20:39
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
В России упростят процедуру признания инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем
Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити
Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
На Украине избрали главу Высшего антикоррупционного суда
Кандидатуру Елены Танасевич поддержали 23 судьи из 38 Елену Танасевич избрали главой Высшего антикоррупционного суда (ВАС) Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 11:28
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 02:03
Происшествия
В Японии автомобиль наехал на толпу детей
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Алтайский депутат до смерти избил битой человека
Мужчину будут судить сразу по двум статьям: ч. 4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
Обновлено вчера в 07:05
Здоровье
Тадалафил эффективен для лечения сердечной недостаточности
Исследование лекарственного препарата Тадалафил на животной модели доказывает, что этот препарат биологически эффективен для лечения сердечной недостаточности.
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено вчера в 03:14