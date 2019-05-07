Экономика
Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%ТАСС вчера в 23:30
Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 7,6% - до $18,8 млрд. Только за апрель объем торговли двух стран составил $8,9 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Обновлено в 07:59
Авто
Названы недостатки внедорожника Chevrolet Niva
Продлевают ей жизнь регулярные замены масла, в идеале — через каждые 45–50 тыс. км. Кроме того, при покупке внедорожника Chevrolet Niva всегда стоит учитывать несколько вещей: всегда надо возить с собой запасной расширительный бачок, контролировать на постоянной основе все технические жидкости, следить за качеством топлива, которое может повредить чувствительный нейтрализатор.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Космос
Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки
Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Обновлено вчера в 19:26
Финансы
Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2019 года вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
Обновлено в 09:06
Кино
HBO извинился за появление стакана «Старбакс» в кадре «Игры престолов»
Телеканал HBO в лице исполнительного продюсера «Игры престолов» Бернадетт Колфилд заявил о том, что он сожалеет об ошибке, которая привела к появлению в кадре четвертого эпизода «Игры престолов» стакана компании «Старбакс» (Starbucks).
Обновлено вчера в 02:30
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В 1953 году Крылатов принял участие в смотре молодых композиторов из провинциальных музучилищ и получил рекомендацию для поступления в Московскую консерваторию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:18
Футбол
Силкин: «„Аякс“ сыграет в финале Лиги чемпионов»
Тренер Сергей Силкин прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэмом".
Обновлено в 05:10
Политика
Бутину выпустят из тюрьмы раньше, чем она хотела
Россиянку Марию Бутину, которую осудили в США, выпустят раньше, чем она сама того хотела.
Обновлено в 08:44
Политика
Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фотографию, на которой он запечатлен с двумя участниками Второй мировой войны, пожимающими друг другу руки.
Обновлено в 10:50
Экономика
Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Политика
Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий
"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Транспорт
На КАД перекроют одну полосу движения на неделю
Обновлено в 08:02
Политика
Глава МИД Британии призвал усилить давление на Россию и Венесуэлу
"Ранее сегодня МИД выразил глубокое беспокойство временному поверенному посольства РФ в Британии действиями России в Венесуэле", - сказал Хант.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае
Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
Спорт
Александр Логинов женится в мае
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд
Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Происшествия
«МБХ медиа»: силовики избили студента с инвалидностью, задержанного по подозрению в экстремизме
Молодого человека повалили на пол, стали избивать, в потом увезли на допрос, где, по словам матери, скорее всего избивали.
Обновлено в 08:39
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Кино
Россияне назвали свои самые любимые фильмы о войне
Обновлено в 09:31
Спорт
Станет ли май победным? Волейболисты «Кузбасса» в шаге от «золота»
Обновлено 06 мая в 02:41
Игры
Подписка EA Access появится на PlayStation 4 в июле
Компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что EA Access появится на PlayStation 4 в июле этого года.
Обновлено вчера в 13:49
Здоровье
С середины лета новгородские клиники изменят график работы
В региональном управлении информполитики региона сообщили, что с 15 июля в Новгородской области будет действовать новый режим работы поликлиник и больниц.
Обновлено вчера в 13:58
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10