Экономика

Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%ТАСС вчера в 23:30

Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 7,6% - до $18,8 млрд. Только за апрель объем торговли двух стран составил $8,9 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Товарооборот между Россией и Китаем продолжает расти

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Сообщения о минировании в Красноярске оказались ложными

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Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
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Стали известны основные версии ЧП с самолетом SSJ 100 в Шереметьево

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Общество

Мироманов уволился с поста и.о. министра здравоохранения Забайкалья

Александр Мироманов 7 мая отработал последний рабочий день на посту исполняющего обязанности министра здравоохранения Забайкальского края, который он занял в марте после отставки министра Сергея Давыдова.
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Общество

В Пятигорске прошел парад «дошкольных войск»

После шествия детсадовцы спели "Катюшу", уточняется на портале Пятигорска. Ранее опрос показал равнодушие половины россиян к парадам Победы.
Обновлено вчера в 22:49
Общество

Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити

Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено вчера в 22:41
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«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ

В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
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Ученые показали на видео, как иммунная система убивает бактерии

Ученые из Великобритании смогли снять на видео уникальный процесс работы иммунной системы организма, пишет Naked Science.
Обновлено вчера в 14:01
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
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Супруга Зеленского не обращалась по вопросу оформления квартиры в Ялте

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Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В Японии число пострадавших детей при наезде автомобиля достигло 15

В Японии количество госпитализированных в результате наезда автомобиля на группу детей дошкольного возраста возросло до пятнадцати человек.
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Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
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Общество

Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 году

Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Такое предложение подготовил Минтруд.
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Общество

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В число регионов, лидирующих по затратам на минимальный шашлычный набор, вошли Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан, отмечают аналитики.
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Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
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Мэр извинился за созданные неудобства при ремонте трассы Уфа-Аэропорт

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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

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Меган Маркл уже выбрала имя для новорожденного сына

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Полиция начала поиски вывесивших на матче ЦСКА баннер о Fan ID фанатов

Речь идет об игре на «ВЭБ-Арене» — домашнем стадионе ЦСКА — в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу (2:2). Во втором тайме на трибуне ЦСКА появился баннер с надписью «6 млрд рублей — внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».
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Общество

В РФ упростят правила установления инвалидности

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
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