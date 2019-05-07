Экономика

Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%ТАСС вчера в 23:30

Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 7,6% - до $18,8 млрд. Только за апрель объем торговли двух стран составил $8,9 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Внешнеторговый оборот КНР в январе-апреле снизился на 1,1%

ПРАЙМ00:23

Дошли до края: взаимная торговля между США и КНР рухнула на 15%

ТК Звезда00:14

Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 5,8%

Московский Комсомолецвчера в 23:46

Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%

ТАССвчера в 23:30

Профицит внешнеторгового баланса КНР в апреле снизился в 2,3 раза

Финмаркет02:39

Китайские грузовики в России

Хакасия-Информвчера в 23:31

Торговля между Финляндией и Россией подросла на один процент

Фонтанка.Рувчера в 06:51
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Происшествия

Самолет «Руслайна» не смог вылететь из Белгорода из-за неисправности

Обновлено в 02:42
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры

Последняя волна эвакуаций из торговых центров в Екатеринбурге прошла менее месяца назад, 13 апреля.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Тюмени массово эвакуируют торговые центры

В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
Обновлено в 03:09
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли отказалась играть в байопике Селин Дион

Селин предложила ей сыграть главную роль в байопике о своей жизни под рабочим названием «Сила любви» – фильме-мюзикле с бюджетом 23 миллиона долларов, который расскажет о творчестве и семейной жизни Селин Дион.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Общество

Лужков объяснил, зачем ездил в КНДР на Первомай

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал РИА Новости, что его недавняя поездка в Северную Корею носила исключительно туристический характер.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Среди погибших на Алтае новосибирских туристов не было студентов НГУ

Обновлено в 01:42
Происшествия

Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»

Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, заявил о том, что Хрущев в буквальном смысле заставил правительство Украины забрать Крым в состав своей страны, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 17:05
Музыка

Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения

В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Авто

BMW отказывается от 3-Series Gran Turismo

Как ранее стало известно, несмотря на то, что 3-Series Gran Turismo пользуется популярностью на мировых автомобильных рынках, руководство компании приняло решение, что для снижения экономических потерь отказ от модели будет наиболее рациональным.
Обновлено в 03:08
Автоспорт

Даниил Квят: Нужно, чтобы всё сложилось

Обновлено вчера в 12:37
Здоровье

Специалисты назвали главные правила мытья рук

Эксперты отмечают, что в процессе мытья рук лучше всего пользоваться чистой водой из колодца или бутылки.
Обновлено в 00:27
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Транспорт

Мэр Уфы извинился за ремонт трассы «Уфа-Аэропорт» в час пик

Обновлено в 02:40
Политика

Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко 7 мая в 10.00 должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.
Обновлено вчера в 03:36
Общество

Школьное питание в России проверят на дискриминацию

Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Мать Бритни Спирс требует у суда посвятить ее в детали лечения дочери

Линн Спирс требует, чтобы ее уведомили обо всех вопросах, которые касаются ее дочери, в частности о ее здоровье.
Обновлено вчера в 19:08
Технологии

Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Авто

Представлены поворотники для велосипедов

Управляются они с помощью беспроводного пульта, который крепится на руль - велосипедист включает левый или правый поворотник, нажимая соответствующие кнопки, сигнализируя о грядущем маневре.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Установленный ко Дню Победы памятник упал на ребенка

Новый памятник, который был установлен ко Дню Победы в селе Камышевка в Курганской области, упал на 10-летнего ребенка.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Уничтожены позиции боевиков, с которых велся обстрел авиабазы Хмеймим

Накануне боевики дважды обстреляли российскую авиабазу из реактивных систем залпового огня В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали об уничтожении позиций реактивных систем залпового огня террористов, с помощью которых велся обстрел российской авиабазы Хмеймим.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
Политика

«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»

Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено 06 мая в 17:22
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