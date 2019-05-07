Экономика
Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%ТАСС вчера в 23:30
Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 7,6% - до $18,8 млрд. Только за апрель объем торговли двух стран составил $8,9 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Происшествия
В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры
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Обновлено в 01:16
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В Тюмени массово эвакуируют торговые центры
В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
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Футбол
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"Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.
Обновлено вчера в 19:09
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Селин предложила ей сыграть главную роль в байопике о своей жизни под рабочим названием «Сила любви» – фильме-мюзикле с бюджетом 23 миллиона долларов, который расскажет о творчестве и семейной жизни Селин Дион.
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Обновлено в 01:30
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Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
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Обновлено вчера в 17:05
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Авто
BMW отказывается от 3-Series Gran Turismo
Как ранее стало известно, несмотря на то, что 3-Series Gran Turismo пользуется популярностью на мировых автомобильных рынках, руководство компании приняло решение, что для снижения экономических потерь отказ от модели будет наиболее рациональным.
Обновлено в 03:08
Автоспорт
Даниил Квят: Нужно, чтобы всё сложилось
Обновлено вчера в 12:37
Здоровье
Специалисты назвали главные правила мытья рук
Эксперты отмечают, что в процессе мытья рук лучше всего пользоваться чистой водой из колодца или бутылки.
Обновлено в 00:27
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
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Обновлено вчера в 22:48
Транспорт
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Обновлено в 02:40
Политика
Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко 7 мая в 10.00 должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.
Обновлено вчера в 03:36
Общество
Школьное питание в России проверят на дискриминацию
Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Мать Бритни Спирс требует у суда посвятить ее в детали лечения дочери
Линн Спирс требует, чтобы ее уведомили обо всех вопросах, которые касаются ее дочери, в частности о ее здоровье.
Обновлено вчера в 19:08
Технологии
Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Авто
Представлены поворотники для велосипедов
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Обновлено в 03:00
Происшествия
Установленный ко Дню Победы памятник упал на ребенка
Новый памятник, который был установлен ко Дню Победы в селе Камышевка в Курганской области, упал на 10-летнего ребенка.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Уничтожены позиции боевиков, с которых велся обстрел авиабазы Хмеймим
Накануне боевики дважды обстреляли российскую авиабазу из реактивных систем залпового огня В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали об уничтожении позиций реактивных систем залпового огня террористов, с помощью которых велся обстрел российской авиабазы Хмеймим.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено 06 мая в 17:22