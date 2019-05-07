Экономика
Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 5,8%Московский Комсомолец вчера в 23:46
За четыре первых месяца года товарооборот между РФ и КНР вырос 5,8% в годовом выражении, до 33,17 миллиарда долларов. Об этом говорится в обнародованных в среду статданных Главного таможенного управления КНР.
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Общество
Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны
На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Происшествия
«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100
Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Футбол
Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора
Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
Обновлено в 15:02
Игры
Разработчики игры Bloodlines 2 рассказали о жестоких магах крови
На официальном YouTube-канале компании Paradox Interactive вышел новый ролик, посвящённый предстоящей игре Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. В нём рассказывается о Тремерах — магах крови и одном из доступных для выбора кланов вампиров.
Обновлено в 09:03
Футбол
«Барселона» собралась уволить Вальверде
Эрнесто Вальверде покинет пост главного тренера «Барселоны».
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали первенца
Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, показали миру своего новорожденного сына, устроив фотосессию в Виндзоре, пишет в среду, 8 мая, ABC News.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Оксана Федорова удивила публику кукольным личиком
«Уколами красоты» уже никого не удивишь: они доступны, легко корректируют мелкие недостатки лица и, в грамотных руках врачей, безопасны (в отличии от пластических операций).
Обновлено в 08:56
Кино
Сильвестр Сталлоне приедет в Канны представить «Рембо 5»
Специальный показ эксклюзивных отрывков из нового "Рэмбо" с участием Сильвестра Сталлоне состоится в Каннском Дворце фестивалей 24 мая в 22: 30, причем это будет не обычное мероприятие.
Обновлено в 14:29
ЖКХ
Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома
Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа
На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Политика
Глава МИД Британии призвал осудить Россию за поддержку Мадуро
Глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность действиями России в Венесуэле временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину.
Обновлено в 12:18
Технологии
Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду
Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.
Обновлено в 05:38
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Появились данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Авто
Назван полный список косяков Chevrolet Niva
Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
Националист Демушкин заявил, что его назначили чиновником в Барвихе
Обновлено вчера в 19:04
Футбол
Губерниев назвал справедливым приговор Мамаеву и Кокорину
Обновлено в 11:46