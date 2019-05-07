Экономика

Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 5,8%Московский Комсомолец вчера в 23:46

За четыре первых месяца года товарооборот между РФ и КНР вырос 5,8% в годовом выражении, до 33,17 миллиарда долларов. Об этом говорится в обнародованных в среду статданных Главного таможенного управления КНР.
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За счёт чего растёт товарооборот России и Китая

RT на русском12:04

Китай увеличил товарооборот с Россией и сократил с США

Вести.Финанс05:06

Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%

ТАССвчера в 23:30

Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 5,8%

Московский Комсомолецвчера в 23:46

Дошли до края: взаимная торговля между США и КНР рухнула на 15%

ТК Звезда00:14

Товарооборот США и КНР в январе-апреле 2019 г сократился на 15,7% - таможня КНР

ПРАЙМ00:16

Торговля между Финляндией и Россией подросла на один процент

Фонтанка.Рувчера в 06:51
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Общество

Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны

На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Происшествия

«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100

Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Футбол

Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора

Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
Обновлено в 15:02
Игры

Разработчики игры Bloodlines 2 рассказали о жестоких магах крови

На официальном YouTube-канале компании Paradox Interactive вышел новый ролик, посвящённый предстоящей игре Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. В нём рассказывается о Тремерах — магах крови и одном из доступных для выбора кланов вампиров.
Обновлено в 09:03
Футбол

«Барселона» собралась уволить Вальверде

Эрнесто Вальверде покинет пост главного тренера «Барселоны».
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали первенца

Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, показали миру своего новорожденного сына, устроив фотосессию в Виндзоре, пишет в среду, 8 мая, ABC News.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Оксана Федорова удивила публику кукольным личиком

«Уколами красоты» уже никого не удивишь: они доступны, легко корректируют мелкие недостатки лица и, в грамотных руках врачей, безопасны (в отличии от пластических операций).
Обновлено в 08:56
Кино

Сильвестр Сталлоне приедет в Канны представить «Рембо 5»

Специальный показ эксклюзивных отрывков из нового "Рэмбо" с участием Сильвестра Сталлоне состоится в Каннском Дворце фестивалей 24 мая в 22: 30, причем это будет не обычное мероприятие.
Обновлено в 14:29
ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено вчера в 17:41
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа

На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Политика

Глава МИД Британии призвал осудить Россию за поддержку Мадуро

Глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность действиями России в Венесуэле временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину.
Обновлено в 12:18
Технологии

Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду

Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.
Обновлено в 05:38
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Общество

Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей

Обновлено в 12:22
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Появились данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100

Обновлено вчера в 11:15
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 14:51
Авто

Назван полный список косяков Chevrolet Niva

Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика

Националист Демушкин заявил, что его назначили чиновником в Барвихе

Обновлено вчера в 19:04
Футбол

Губерниев назвал справедливым приговор Мамаеву и Кокорину

Обновлено в 11:46
Происшествия

В исправительной колонии под Екатеринбургом произошел пожар

Обновлено в 12:24
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