Экономика
Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%ТАСС вчера в 23:30
Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 7,6% - до $18,8 млрд. Только за апрель объем торговли двух стран составил $8,9 млрд. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд.
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Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву
Обновлено в 07:10
Происшествия
Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам
Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, приговорил футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам заключения.
Обновлено в 09:21
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Экономика
ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн»
ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни Онлайн», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств.
Обновлено в 08:45
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
ЖКХ
Власти: жильцы дома в Магнитогорске не должны оплачивать пени за ЖКХ
Вернувшиеся в свои квартиры жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, получили квитанции по оплате коммунальных услуг с 1 апреля, пени за предыдущее время не должны быть начислены, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона.
Обновлено в 09:15
Политика
Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий
"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» в розыск объявлены два человека
Следственный комитет России сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в розыск объявлены два человека.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Политика
Путин выдвинул жесткое требование по нацпроектам
Президент Владимир Путин потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации национальных проектов или вообще от нее избавиться.
Обновлено в 09:09
Политика
Владимир Путин поздравил жителей Украины с Днем Победы
Обновлено в 07:02
Культура
Малышева начала ставить диагнозы по текстам песен
Обновлено в 01:24
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Политика
Лавров прокомментировал планы США направить к берегам Ирана авианосец
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом прокомментировал намерение США отправить к берегам Ирана ударную группу во главе с авианосцем.
Обновлено в 07:24
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
Подозреваемых в похищении сына бизнесмена задержали в Подмосковье
Подозреваемые 6 мая заманили 32-летнего наследника бизнесмена и его друга в поселок Измайлово на юге Московской области.
Обновлено в 03:17
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал скандальный уход Самбурской
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал скандальную ситуацию вокруг актрисы Настасьи Самбурской, уход которой из Московского драматического театра на Малой Бронной проходит сегодня одной из главных новостей по разделам "Культура".
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Самаре при пожаре на дебаркадере и катерах погиб человек
Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара на дебаркадере и катерах в Самаре, сообщил в среду журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко.
Обновлено в 07:54
Политика
Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке
США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Украинские войска обстреляли блокпост КПП «Горловка»
Подразделения ВСУ обстреляли нулевой блокпост КПП «Горловка». Об этом сегодня сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В крови покойного вокалиста The Prodigy нашли алкоголь и кокаин
Следствие не смогло установить обстоятельств смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, но обнаружило в его крови наркотики, алкоголь и лекарственный препарат.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
41-летний ведущий Александр Белов впервые стал отцом
Примечательно, что расписались они чуть раньше в Подмосковье. Теперь же 41-летнего Белова вновь поздравляют.
Обновлено в 07:17
Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17