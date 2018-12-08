Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд. Об этом говорится в докладе, опубликованном в субботу Главным таможенным управлением КНР. Объем экспорта из Китая в РФ за данный период увеличился на 12% и превысил $43,45 млрд.
ТАССвчера в 22:38
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Экономика
В Росрыболовстве заявили о снижении цен на красную икру
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что цены на красную икру в России в декабре 2018 года снизились вдвое.
Обновлено в 05:31
Экономика
Число иностранных рабочих в России в 2019 году снизят почти на 20%
В 2019 году число иностранцев, которых можно будет принять на работу в России, снизится почти на 20% по сравнению с предыдущем годом.
Обновлено в 05:29
Энергетика
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти
Картель ОПЕК возьмет на себя обязательство снизить производство на 800 тысяч баррелей в сутки, а страны, не входящие в ОПЕК, снизят добычу еще на 400 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено в 03:53
Экономика
США продлили срок завершения сделок для четырех компаний Дерипаски
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США сообщило, что срок завершения сделок с российской компанией "Русал" и холдингами еН+, "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ" продлен для инвесторов до 21 января 2019 года.
Обновлено в 05:13
Экономика
Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не изменится за шесть лет
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет повышения налоговой нагрузки на бизнес не будет.
Обновлено в 05:23
Экономика
Гордеев предложил создать нацпроект по развитию села
Вице-премьер России Алексей Гордеев считает необходимым перевести госпрограмму развития сельских территорий в статус национального проекта.
Обновлено в 05:31
Экономика
Reuters: Slack собирается выйти на IPO в 2019 году
Компания Slack готовится выйти на IPO в 2019 году, и наняла для этих целей банк Goldman Sachs, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:05
Экономика
Французские ритейлеры потеряли из-за акций протеста уже €1 млрд
Как сообщили агентству Reuters в Федерации французских ритейлеров (FCD), с начала акций протеста «желтых жилетов» ритейлеры уже потеряли около €1 млрд.
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
Средняя зарплата в США выросла на 3%. Фондовые рынки открылись в плюсе
Еще большую поддержку рынку акций оказали новости о том, что страны ОПЕК+ согласились на сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в день.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика
Владелец АФК «Система» пока не планирует продавать активы
Председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что пока не планирует продавать больше никаких активов.
Обновлено в 01:19
Экономика
В «Единой России» призвали помогать небольшим компаниям
Для развития российского бизнеса необходимо обеспечить доступ к мировому рынку большому количеству маленьких и средних компаний, заявил сопредседатель внутрипартийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы Евгений Демин.
Обновлено в 04:57
Экономика
Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании
Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 01:45
Экономика
В Сбербанке сообщили, сколько россияне потратили в «Черную пятницу»
Траты россиян в день акции "Черная пятница" по сравнению с 2017 годом увеличились на 7,5% и составили 135,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:28
Экономика
Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах
C 2012 года Сбербанк начал выдавать POS-кредиты через свою «дочку», банк Cetelem, однако в октябре 2017 года источники газеты «Коммерсантъ» допускали отказ Сбербанка от выдачи кредитов в торговых сетях: Cetelem занимал 8% рынка вместо запланированных 25%.
Обновлено в 00:39
Экономика
Государственный контроль сферы драгметаллов усилится
Изменения вносятся в федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», текст законопроекта имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Обновлено в 04:51