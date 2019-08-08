Экономика

Товарооборот РФ и Китая в январе-июле вырос на 4,7%ПРАЙМ 00:00

Китайский экспорт в Россию в январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,8% и достиг 26,67 миллиарда долларов, при этом импорт из России в КНР вырос на 9,4%, — до 34,46 миллиарда долларов.
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Российско-китайский товарооборот в январе-июле увеличился на 4,7 процента

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