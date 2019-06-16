Экономика
Товарооборот Приморья с Китаем увеличился на 23 процентаРоссийская газета 02:17
За 2018 год товарооборот Приморского края с Китаем увеличился на 23 процента по сравнению с 2017 годом и составил четыре миллиарда долларов. Сейчас на территории региона работают больше 200 предприятий с инвестициями КНР.
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Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
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Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге перенесли на месяц
Опрос горожан, который определит место для строительства храма в Екатеринбурге, собираются провести в сентябре.
Обновлено в 06:45
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 23:53
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Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК
На сайте Cooler Master появилась страница с подробным описанием корпуса Cosmos C700P Black Edition, первая информация о котором была раскрыта в рамках недавней выставки Computex 2019.
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Шоу-бизнес
Александра Яковлева похудела на 20 килограммов за время болезни
Звезда картин «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Экипаж» Александра Яковлева в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с раком.
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Обновлено вчера в 09:35
Музыка
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Обновлено вчера в 08:01
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Названо число погибших в Донбассе гражданских
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Филарет начал рассылать приглашения на собор вопреки угрозам отлучения
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Представители Демпартии Молдавии спешно покинули страну
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
Обновлено 14 июня в 07:56