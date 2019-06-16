Товарооборот Приморья с Китаем увеличился на 23 процентаРоссийская газета 02:17

За 2018 год товарооборот Приморского края с Китаем увеличился на 23 процента по сравнению с 2017 годом и составил четыре миллиарда долларов. Сейчас на территории региона работают больше 200 предприятий с инвестициями КНР.

Товарооборот Приморья с Китаем увеличился на 23 процента

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Происшествия В Брянске пассажирский поезд потерял вагон Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Происшествия Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.

Армия и оружие В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".

Авто В России на 30 тысяч рублей подорожал кроссовер DFM AX7 Как выяснили российские эксперты в июне этот кроссовер подорожал во всех комплектациях на 30 тысяч рублей.

Общество В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Общество Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах» Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».

Общество Опрос по строительству храма в Екатеринбурге перенесли на месяц Опрос горожан, который определит место для строительства храма в Екатеринбурге, собираются провести в сентябре.

Гаджеты Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК На сайте Cooler Master появилась страница с подробным описанием корпуса Cosmos C700P Black Edition, первая информация о котором была раскрыта в рамках недавней выставки Computex 2019.

Шоу-бизнес Александра Яковлева похудела на 20 килограммов за время болезни Звезда картин «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Экипаж» Александра Яковлева в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с раком.

Происшествия На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

Политика Названо число погибших в Донбассе гражданских По данным украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий, за период вооруженного конфликта "от мин и взрывоопасных остатков войны" погибли по меньшей мере 977человек.

Музыка Умер участник группы «Машина Времени» Остроумов был сессионным участником «Машины Времени» и постоянным барабанщиком в сайд-проекте группы «Оркестр креольского танго».

Политика Филарет начал рассылать приглашения на собор вопреки угрозам отлучения Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) начал рассылку на собор для восстановления УПЦ КП.

Политика Представители Демпартии Молдавии спешно покинули страну Отмечается, что из Молдавии вылетели как члены партии, так и ее сторонники.