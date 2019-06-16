Экономика

Товарооборот Приморья с Китаем увеличился на 23 процентаРоссийская газета 02:17

За 2018 год товарооборот Приморского края с Китаем увеличился на 23 процента по сравнению с 2017 годом и составил четыре миллиарда долларов. Сейчас на территории региона работают больше 200 предприятий с инвестициями КНР.
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