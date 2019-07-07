Экономика

Товарооборот Китая с Африкой поставил новый рекордREGNUM 07:10

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С января по май 2019 года зафиксирован умеренный рост товарооборота Китая и стран Африки, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета (ГТК) КНР.
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Товарооборот Китая и Африки достиг рекордного показателя

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Товарооборот Китая с Африкой поставил новый рекорд

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