Экономика
Товарооборот Китая с Африкой поставил новый рекордREGNUM 07:10
С января по май 2019 года зафиксирован умеренный рост товарооборота Китая и стран Африки, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета (ГТК) КНР.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия
Избиение семилетней девочки: участкового врача проверят
В Ингушетии проверят работу участкового врача после госпитализации с тяжелыми травмами семилетней девочки, воспитывавшейся в семье тети.
Обновлено в 12:57
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию.
Обновлено в 12:42
Экономика
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников
В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Анна Курникова рассказала, что помогло ей быстро вернуть форму после родов
Обновлено в 11:07
Футбол
Гризманн сам выкупит свой контракт у «Атлетико»
Напомним, в пятницу стало известно о том, что Барселона, где Гризманн должен продолжить карьеру, попросила у Атлетико отсрочки в выплате неустойки в размере 120 миллионов евро, но получила отказ.
Обновлено в 13:00
Театры
Мединский представит нового худрука театра Волкова в августе
Министр культуры Владимир Мединский вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым представит в августе нового худрука Театра драмы имени Фёдора Волкова вместо ушедшего с этой должности Евгения Марчелли.
Обновлено в 12:50
Кино
Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено в 03:32
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max
Boeing 737 Max лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max.
Обновлено в 12:12
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Футбол
Дзагоев хочет сыграть за сборную России на чемпионатах мира и Европы
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что хочет сыграть за сборную России на чемпионатах мира и Европы.
Обновлено в 08:46
Футбол
Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира
Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Политика
Дитрих: транзит «санкционных» грузов смогут отслеживать несколько операторов
Транзит грузов, которые подпадают под действие введенных Россией ограничительных мер, смогут отслеживать несколько операторов.
Обновлено в 13:42
Политика
Зеленский и Туск прибыли в Донбасс
Обновлено в 10:50
Политика
Медведчук предложил Киеву стать инициатором переговоров с Россией
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не считает, что он или кто-то другой должны выступать посредниками для организации переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:43
Футбол
Тарасов: ситуация с «Локомотивом» получилась неприятная
Напомним, 32-летний Тарасов несколько дней назад покинул «Локомотив» в связи с окончанием срока контракта.
Обновлено в 13:12
Футбол
«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи
Обновлено в 09:37
Происшествия
Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн
Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Российские военные раздали гуманитарную помощь в Восточной Гуте
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
«Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матче
«Уфа» в контрольном матче разгромила австрийский «Ваккер» со счётом 9:1. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор.
Обновлено в 13:01
Авто
Audi может отказаться от тачскринов в своих автомобилях
Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.
Обновлено в 11:33
Гаджеты
Билл Гейтс рассказал о «волшебных заклинаниях» Стива Джобса
Американская компания Apple добилась успеха во многом благодаря «заклинаниям» ее покойного основателя Стива Джобса.
Обновлено в 08:33
Общество
Грозы ожидаются в Москве в начале новой недели
В начале следующей недели в столице могут прогреметь грозы, до середины недели будет тепло, а после снова похолодает, сообщается на сайте «Метеовести».
Обновлено в 10:22
Происшествия
Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли
В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Тюмени баржа оборвала над рекой высоковольтный кабель
Обновлено в 13:15
Музыка
Стиви Уандер приостановит гастроли из-за операции по пересадке почки
Американский певец Стиви Уандер вынужден прервать гастроли из-за операции по пересадке почки.
Обновлено вчера в 23:20
Интернет
Браузер Mozilla может стать «интернет-злодеем года»
Представители Торговой ассоциации интернет-провайдеров Великобритании стали инициатором номинации браузера Mozilla на премию «интернет-злодей года».
Обновлено в 09:35
Происшествия
Музыкант Троицкий устроил пьяный дебош в аэропорту Жуковский
Лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий устроил пьяный дебош в аэропорту Жуковский, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:41